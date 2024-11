Irmão de Alexandre Pires, Fernando Pires faz homenagem de despedida ao pai

O cantor Fernando Pires realizou uma homenagem ao pai, João Pires, que faleceu aos 72 anos: 'Quero lembrar do senhor feliz'

O músico João Pires do Nascimento, pai dos cantores Alexandre Pires, Fernando e João Júnior, faleceu aos 72 anos no último sábado, 23. Embora a causa da morte não tenha sido revelada, de acordo com informações do 'G1', o veterano estava internado no Hospital do Câncer de Barretos há cerca de uma semana.

Por meio das redes sociais, Fernando Pires publicou uma homenagem emocionante ao patriarca da família. Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou um vídeo onde João Pires aparece em um momento descontraído cantando e tocando violão.

"Meu querido pai. Quero lembrar do senhor assim, feliz, de bem com a vida e fazendo o que mais gostava nessa vida: música. Que Jesus te receba de braços abertos com seu manto sagrado! Vá em paz meu pai. Obrigado por tudo!", escreveu o cantor na legenda.

Nesta terça-feira, 26, o irmão de Alexandre Pires também compartilhou um registro agradecendo o apoio e as mensagens de carinho que a família tem recebido durante este momento delicado. "Todos sabem que perdemos nosso pai recentemente, e só quem perde um pai sabe a dor que é. Estou aqui para agradecer a cada um de vocês, amigos e fãs", disse Fernando.

O cantor João Júnior publicou uma homenagem ao pai ainda no domingo, 24. "O que me conforta é que o senhor aproveitou muito a vida, e viu seus negrinhos brilharem como o senhor sonhou, e fizemos pelo senhor tudo o que pudéssemos em vida… Obrigado pela música em nossas vidas meu pai e pelo amor que tinha pelos seus filhos aqui… Você está enraizado em nós pra sempre, eu te amo e te amarei pra sempre", declarou ele em um trecho.

"Agradecemos a compreensão de todos neste momento de luto e solidariedade. Contamos com o apoio de vocês neste momento tão delicado para Alexandre e sua família", declarou a equipe do artista em um trecho do comunicado. A assessoria informou ainda que o show de sábado, 23, que seria realizado em Bauru, em São Paulo, foi cancelado devido ao triste acontecimento. O cantor segue afastado da internet até o momento.

