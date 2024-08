Em entrevista à CARAS Brasil, Igor Jansen fala sobre retomada da carreira de cantor e EP Meus Gostos, projeto que estava engavetado há quatro anos

Iniciando um novo momento da carreira de cantor, Igor Jansen (20), o Aldenor da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, está mais do que preparado para subir aos palcos e apresentar as canções do EP Meus Gostos. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista contou detalhes sobre o projeto, que estava engavetado há alguns anos.

"Esse momento [lançamento musical] já deveria ter acontecido, mas quem me acompanha sabe, o processo burocrático é tão grande na música, que a gente já tentou lançar umas três vezes, essa é a quarta, mas é definitiva e a que vai dar certo", conta.

Igor segue falando da dificuldade que sentiu para divulgar o trabalho e relembra que algumas canções chegaram a ser regravadas por conta do tempo em que elas estavam prontas. "Eu conheci a Mousik, que é a minha gravadora, a mais de um ano atrás, quando eu vim pra um Rio de Janeiro gravar dois filmes, e desde então a gente vem conversando".

"Há mais de um ano a gente já vem conversando e produzindo músicas. As músicas desse EP que já tem mais de um ano foram gravadas. Inclusive, tive que regravar a voz", diz o cantor, que lançou o projeto musical no mês passado e já tem agradado os fãs, que estavam sedentos por novidades.

Apesar de estar em destaque na TV Globo com seu trabalho na novela No Rancho Fundo, Igor garante que desta vez não pretende deixar de lado seu lado cantor para dar mais atenção à atuação. Segundo o ator, agora ele irá conciliar as duas carreiras e já se imagina em cima dos palcos.

"Eu tô disposto. Minha carreira de cantor é pra estar no palco, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. Então não quero ser cantor de internet, quero ser cantor que vai ao palco, que canta, que viaja, que faz shows mesmo, que encontra com a galera e, acima de tudo, conversa bastante com o público ao redor do Brasil", afirma.

Em Meus Gostos, o cantor se jogou no pop romântico e mostrou, através de quatro faixas autorais inéditas, que está mais do que preparado para enfrentar o mercado concorrido da música. Segundo ele, o EP foi a forma que ele conseguiu se expressar diante das mudanças recentes em sua vida.

"Eu costumo dizer que a escolha dessas músicas é muito pra escrever o Igor desse momento, o Igor de agora, que está passando por várias questões, até porque quando as músicas são autorais, eu escrevi junto com o Humberto e com o Jeffinho, e os gatilhos, as histórias e os temas que nós falamos, fui eu que trouxe. Então, essas músicas contam muito sobre esse Igor adulto que veio pro Rio, que está descobrindo sentimentos e se tornou adulto", declara.