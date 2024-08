Igor Jansen defende parceria com pais na carreira artística: 'Ninguém melhor do que eles'

Em entrevista à CARAS Brasil, Igor Jansen comenta sobre desafio de seguir carreira artística e ajuda de pais na jornada para o sucesso

Trabalhando na televisão desde os 13 anos de idade, Igor Jansen (20) acredita que ter seus pais do lado desde o início de sua carreira artística foi um grande acerto. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista afirma que se sente muito bem com as decisões que tomou ao lado da família quanto ao seu profissional.

"Ninguém vai cuidar de você melhor do que seus próprios pais. Então, não existe agência no mundo, não existe empresário, não existe ninguém que possa pensar, primeiro, no que é melhor profissionalmente, no melhor pessoalmente pra você, do que seus pais. Então, nada com os pais para cuidar melhor dos filhos", diz.

Igor, que atualmente está no ar como Aldenor, da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, segue parabenizando os pais pelo seu sucesso profissional. Para o artista, a família foi decisiva para ele ter êxito em tudo o que ele se propôs a investir.

"Hoje eu só tenho esse carinho pelo meio artístico, essa vontade de criar, essa vontade de recomeçar, de dar essa continuação no meio do canto, de ir atrás de novos personagens por conta dos meus pais, cuidaram de mim desde muito pequeno. É maravilhoso ter essa base, ter essas duas pessoas que cuidam de mim e ninguém melhor do que eles para estarem junto comigo e participarem do meu crescimento", afirma.

Nos próximos meses, Igor estará lançando um EP com músicas inéditas para os fãs que estavam com saudade de vê-lo soltando a voz. Segundo o artista, será uma oportunidade de mostrar um lado que ainda poucas pessoas conhecem. "Nesse lançamento vamos encontrar alegria que é o principal passo nas minhas músicas, empatia, um pouco de sedução também e dança, porque música para mim é pra cima, tem que dançar e não pode ficar parado", finaliza.