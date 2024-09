Gusttavo Lima: Saiba quando o cantor volta ao Brasil

Após ter a prisão preventiva revogada, o cantor Gusttavo Lima deverá voltar ao Brasil. Saiba quando ele deve chegar ao país

O cantor Gusttavo Lima está longe do Brasil desde o início da semana, quando embarcou para Miami, nos Estados Unidos. Enquanto ele estava fora, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva dele durante a investigação sobre lavagem de dinheiro. Porém, a decisão durou apenas um dia. Na terça-feira, 24, um desembargador já revogou o pedido e o artista não deverá ser detido.

Assim, os internautas se questionaram quando Gusttavo deve voltar ao Brasil. Em entrevista ao UOL News, o advogado de Lima, Cláudio Bessas, contou que o cantor retorna ao Brasil até quinta-feira, 26, já que vai cumprir a sua agenda de shows por aqui.

“Ele tem agenda de shows para cumprir aqui no Brasil nessa semana. Geralmente ele chega um ou dois dias antes dos shows. Ele tem shows na sexta e no sábado. Acredito que ele volte na quarta ou quinta-feira”, contou ele.

Inclusive, o advogado explicou o motivo da viagem de Gusttavo Lima aos Estados Unidos nesta semana. "Era uma viagem planejada. O Gusttavo tem tem negócio nos Estados Unidos e ele está lá a trabalho. Claro que ele volta, ele retorna, ele tem uma agenda de shows para cumprir no Brasil. O cantor tem shows marcados em Marabá (PA) na sexta (27) e em Parauapebas (PA), no sábado (28)", disse ele.

Nota oficial da equipe de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima virou assunto no noticiário nacional nesta semana após ser alvo de uma investigação e ter a prisão preventiva decretada. Nesta terça-feira, 24, o Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou o pedido de uma justiça ao aceitar o habeas corpus.

Depois que a decisão de revogação foi divulgada na imprensa, a equipe jurídica do cantor divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

"A defesa do cantor Gusttavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo Desembargador do TJPE Dr. Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o habeas corpus. A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC", informaram.

E completaram: "Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso. Gusttavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem".