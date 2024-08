Gusttavo Lima revela decisão drástica em mudança de hábito: 'Pode cortar'

O cantor Gusttavo Lima dividiu com os fãs uma decisão envolvendo sua vida pessoal. Durante um show realizado no Brumadinho Rodeio Festival, em Minas Gerais, o artista sertanejo revelou uma mudança drástica de hábito.

De acordo com Gusttavo, por ordens médicas, ele precisará parar de consumir álcool por um período. A orientação veio logo após o resultado de alguns exames do famoso.

Em conversa com o público ao longo da apresentação, o marido de Andressa Suita explicou que deve retomar o hábito somente em janeiro de 2025. O cantor sertanejo ainda revelou que a bebida alcoólica fazia parte de seu dia a dia.

"Volto agora a beber só em janeiro. Agora é tempo de mudança. Fui fazer um exame do meu fígado, só tava o plástico. O médico falou: 'Se você continuar bebendo vai dar ruim'. Eu falei assim: 'Nem um vinho?' e ele respondeu: 'Tudo que tem álcool pode cortar da sua vida'", relatou Gusttavo Lima.

Com permissão para ingerir apenas cerveja sem álcool, o artista explicou que preferiu substituir a bebida por café. "Cerveja sem álcool, que graça tem?Vai ficando velho e bebendo café. Antes eu andava com uma garrafa de whisky dentro da minha mala, agora é garrafa de café, tem base um trem desse?", concluiu Gusttavo.

Durante o @brumadinhorodeiofestival, @gusttavo_lima chamou atenção dos fãs por ficar só no café em todo o show. Com o microfone em mãos, o Embaixador disse que só voltará a consumir bebidas alcoólicas em janeiro, por orientação médica. No mesmo show, o cantor revelou que pretende… pic.twitter.com/vzj8zesRGV