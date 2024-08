Andressa Suita desabafa sobre culpa após 'ignorar' choro do filho: 'Aprendendo'

Mãe de dois meninos, Andressa Suita falou sobre maternidade e relatou um episódio envolvendo o caçula que a fez se sentir culpada

A atriz Andressa Suita dividiu com os seguidores um breve desabafo a respeito da maternidade. Mãe de Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6, a esposa do cantor Gusttavo Lima revelou que se sentiu culpada ao tomar uma atitude envolvendo o filho caçula.

Em seus stories no Instagram, Andressa, que estava na academia se exercitando, explicou que ouviu o herdeiro chorar durante uma aula de luta em casa. Apesar de ficar com o coração partido, a famosa contou que decidiu 'ignorar' e não ir atrás para acalmá-lo.

"Daqui estou escutando o Samuel chorando no muai thai. Provavelmente deve ter se machucado, né? Estou aqui me concentrando para não ir lá porque, antes, não podia escutá-lo chorando que já corria lá. Qualquer início de chorinho, eu já estava lá. Agora, estou aprendendo a deixá-lo se acalmar sozinho, 6 anos… buscar a segurança dele sozinho", desabafou ela.

"Não sei se é certo ou errado, mas estou fazendo. Criando meninos para serem fortes", completou Andressa Suita. "A mãe se sentindo culpada por não ter ido acalmá-lo", escreveu a loira na legenda da publicação.

Em seguida, a companheira de Gusttavo Lima informou que pararia imediatamente o que estivesse fazendo caso o filho a procurasse para pedir ajuda. "Estou aqui. Se ele quisesse vir, a mamãe daria colo. Mas ele já se acalmou por lá, junto com o irmão e o professor", garantiu Andressa Suita.

Por fim, a famosa ressaltou que apesar de se sentir culpada, escolheu que achou melhor para o momento. "Escutando o relato de algumas mães, algumas concordam e outras discordam. Maternidade é assim, todas nós estamos tentando entregar nosso melhor, e a gente faz o que dá certo pra gente", concluiu ela.

