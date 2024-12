Gusttavo Lima fala pela primeira vez sobre internação no hospital: ‘Gratidão'

O cantor Gusttavo Lima escreveu um recado para falar pela primeira vez sobre os 3 dias que passou no hospital em São Paulo

O cantor Gusttavo Lima se pronunciou pela primeira vez sobre a internação em um hospital de São Paulo. Ele passou 3 dias em observação e recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira, 24, para passar o Natal com a família.

Assim, o artista fez questão de aparecer na internet para agradecer pelo carinho dos fãs com ele. Lima escreveu um recado nos stories do Instagram sobre o desafio com sua saúde.

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos vocês pelas mensagens de carinho e apoio que recebi durante meu período de internação. Cada palavra, cada gesto e cada pensamento positivo significaram muito para mim e me deram forças para enfrentar esse desafio”, disse ele.

E completou: “Saber que tenho pessoas tão especiais ao meu redor me trouxe conforto e esperança. Agradeço de coração por estarem ao meu lado, mesmo à distância, e por todo o amor que compartilharam. Estou ansioso para me recuperar e poder reencontrar todos vocês em breve. Muito obrigado por tudo”.

O que aconteceu com o cantor?

Gusttavo Lima foi internado no sábado, 21, ao passar mal antes de um show em um festival. Ele foi levado para o hospital e diagnosticado com desconforto gastrointestinal.

Na data, a equipe de Lima compartilhou um comunicado oficial sobre a internação dele. "A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor Gusttavo Lima, informa que a apresentação marcada para este sábado, 21, no Festival VillaMix (em São Paulo, capital), está cancelada por motivo de saúde do artista. Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje exclusivamente para realização do show no evento. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário. Lamentamos o ocorrido e contamos com a compreensão do público", diz a nota.

