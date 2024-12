Campeão de A Fazenda, Sacha Bali festeja Natal em família: 'Matando a saudade dos meus pais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sacha Bali agradece apoio da torcida durante sua jornada em A Fazenda 16 e faz balanço de 2024

Campeão da 16ª edição de A Fazenda(RecordTV), Sacha Bali (43) encerra o ano de 2024 em grande estilo. Após levar para casa o prêmio milionário do reality rural e o carinho do público, o ator aproveita o período de fim de ano para acabar com a saudade que sentia de sua família.

"Já é Natal e vou celebrá-lo da melhor forma possível, matando a saudade dos meus pais que tanto sofreram ao logo d o programa", conta Sacha Bali , em entrevista à CARAS Brasil. "2024 está se encerrando com chave de ouro."

O artista conta que, desde que deixou o confinamento como grande vencedor da temporada, passou a se emocionar diariamente vendo todo o carinho do público, ao receber vídeos e mensagens de milhares de pessoas comemorando sua vitória.

E o sucesso também é um objetivo para seu ano de 2025. Sacha passará o Ano Novo na Bahia, na companhia dos amigos, para curtir os dias com "muito sol, mar e água de coco", e já prepara novos projetos para os próximos 365 dias.

"Já tenho 3 filmes para serem lançados e diversos projetos que quero tirar do papel, tanto no cinema, quanto na TV, no teatro e nas redes sociais. Estou muito animado para 2025, tenho fé de que será um ano de muitas realizações."

O artista ainda aproveita para deixar um recado aos fãs: "Muito obrigado a todos que sonharam junto comigo e transformaram os meus sonhos em realidade. Espero que esse momento seja apenas o início de uma nova fase, e que daqui para frente minha vida esteja ainda mais repleta de arte, amor e prosperidade. Boas festas e um beijo especial no coração de cada um que torceu por mim!".

