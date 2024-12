Neymar Jr posta momentos do Natal ao lado de Bruna Biancardi e Mavie

O craque compartilhou registros da noite; A semelhança de Mavie com Neymar Jr. chamou atenção dos internautas: 'Como pode parecer tanto'

Neymar e Bruna Biancardi celebraram a chegada do Natal ao lado dos familiares e amigos em uma festa realizada aqui no Brasil. Além dos luxos da festa e o amor entre o casal, o que mais chamou atenção dos seguidores dos dois foi a filha Mavie, a primeira do relacionamento entre a influenciadora e o jogador de futebol.

A semelhança da pequena de um aninho com Neymar surpreendeu os fãs: "Menina é cara do pai, como pode parecer tanto", escreveu um perfil,"Mavizinha perfeita e cada vez mais lindaaaa", disse outra.

Para a data especial, a influenciadora usou um vestido decotado vermelho e Ney calça jeans e uma camisa no estilo time de futebol no mesmo tom: "Princesas, mamãe e Mavie", elogiou uma fã, "Mavie, presente de Deus", celebrou outra seguidora, "Eu amo a filha de vocês! Deus proteja sempre", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

O ensaio de Natal de Mavie

A pequena Mavie, de 1 ano, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, já está em clima de Natal. A menina fez um ensaio fotográfico em clima natalino na mansão da família e esbanjou fofura.

Neymar Jr exibe foto do primeiro encontro das filhas, Mavie e Helena

O jogador de futebol Neymar Jr viveu um momento especial nesta segunda-feira, 23, ao promover o primeiro encontro de suas filhas, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 5 meses. Ele compartilhou uma foto das meninas de mãos dadas ao se conhecerem.

Vale lembrar que Mavie é fruto do namoro de Bruna Biancardi com Neymar. Enquanto isso, Helena nasceu do affair que ele viveu com a modelo Amanda Kimberlly e nasceu 9 meses após a chegada da irmã do meio.

Além das meninas, o atleta brasileiro também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do namoro com Carol Dantas. Atualmente, Neymar namora com Bruna e os dois vivem na Arábia Saudita por causa do trabalho dele em um time internacional.