Cesar Tralli mostra sua marmita para o dia de trabalho na véspera de Natal

Na véspera de Natal, Cesar Tralli leva marmita para o trabalho na Globo e mostra a foto na internet. Saiba o que ele comeu

O apresentador Cesar Tralli foi trabalhar na véspera de Natal e levou uma marmita caprichada. Ele comandou os telejornais Jornal Hoje, da Globo, e o Edição das 18h, da GloboNews. Com isso, o comunicador precisou se alimentar no trabalho.

Na hora da refeição entre os programas de TV, ele mostrou a sua marmita nas redes sociais. Tralli comeu uma salada com caprichada, com direito a castanha, e também um empanado assado.

“Marmita pré-ceia natalina”, disse ele na legenda.

Recentemente, César Tralli comentou sobre a sua tradição de comer marmita no trabalho durante uma entrevista no programa Altas Horas.“Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, ele contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou ele, e completou: "Eu chego na redação com a lancheira. Minha lancheira é famosa! Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira, eu acho o máximo. O legal da marmita é que a comida de casa”.

Declaração

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou 48 anos de vida recentemente, e ganhou uma homenagem especial do marido, o jornalista Cesar Tralli.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, compartilhou duas fotos em que aparece ao lado da esposa e se declarou para a mãe de sua filha, Manuella, que está com quatro anos.

"Parabéns pelo seu niver, meu amor. As meninas vivem dizendo que você 'é a melhor mãe do mundo'. Assino embaixo. E complemento: É a melhor companheira e esposa do mundo. Amo muito você", escreveu ele.

