Gusttavo Lima ganha celular avaliado em R$ 10 mil de presente

Após mostrar o seu celular quebrado, o cantor Gusttavo Lima ganhou um aparelho novo de presente avaliado em mais R$ 10 mil

Na última terça-feira, 22, Gusttavo Lima mostrou em suas redes sociais o seu celular todo quebrado. O cantor ainda afirmou que estava sem tempo para trocar o aparelho e que iria continuar assim, já que o celular estava funcionando normalmente.

Porém, o artista nem vai precisar se preocupar em trocar o celular. Nesta quarta-feira, 23, o famoso recebeu um aparelho novíssimo. Em seu Instagram Stories, Gusttavo fez questão de mostrar Iphone 16 Pro Max, avaliado em mais de R$ 10,6 mil.

"Graças a Deus começou a chegar do povo do coração bom. Esse aqui é o 16 já? Você está doido, daqui a pouco está no 50 já. [Veio] diretamente de Ribeirão Preto. Valeu, bebê", disse ele.

Celular quebrado

Em suas redes sociais, Gusttavo Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 45 milhões de seguidores.

Na terça-feira, 22, o cantor mostrou que é gente como a gente. Em seu Instagram Stories, o artista fez questão de filmar o seu celular, que está quebrado.

No entanto, o famoso afirmou que não pretende trocar o aparelho tão já porque o importante é estar funcionando. "Vou mostrar para o pessoal como está meu telefone atual. Olha isso aqui. Eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio gasta um dia para fazer, para trocar um para o outro, como é que faz? E vai continuar assim, não tenho tempo para esse negócio de telefone novo. Tem que funcionar, não tem esse negócio de telefone 16, 17, 20, 50, 80 ... Isso aí é para bobo. Ele tem que funcionar", disse ele.

Recentemente, a atriz Andressa Suita encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos em família em Miami. Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa abriu um álbum de registros especiais ao lado do marido, o cantor Gusttavo Lima, e os dois filhos do casal, Gabriel e Samuel.

Andressa desembarcou nos Estados Unidos com os herdeiros para acompanhar de perto uma das apresentações de Gusttavo, que está fazendo a Tour USA, no local. Nas imagens, a esposa do artista sertanejo posou deslumbrante com um vestido longo na cor preta.

