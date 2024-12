Junior surge em foto inédita com os dois filhos. Veja o quanto eles cresceram

Esposa de Junior, Monica Benini exibe nova foto do marido com os dois filhos, Otto e Lara, em momento de carinho e anuncia afastamento das redes sociais

O cantor e músico Junior surgiu em uma foto inédita ao lado de seus dois filhos, Otto e Lara. Na imagem, ele e as crianças apareceram admirando a paisagem na janela. Com a foto, os fãs puderam ver o quanto as crianças já cresceram.

A foto foi compartilhada por Monica Benini, esposa de Junior, para marcar o início de seu recesso de final de ano. Ela comunicou os seguidores que vai se afastar da internet por alguns dias para estar presente nos encontros familiares.

"Essa é uma época do ano em que a gente pensa muito em formas e maneiras de presentear quem a gente ama. Eu adoro esse movimento. Mas faz anos que eu me dou um presente importante - e muitos de vocês aqui já sabem: eu aproveito o recesso para me desconectar das redes. Estar offline é um presente que eu me dou no fim de ano. Estar offline me livra da urgência de precisar ter sempre dias incríveis, histórias interessantes para contar, da infinidade de destinos de viagens para férias…sabe? eu aproveito para degustar da desimportância, do tédio, do dia a dia como ele é. Estar offline nessa época, pra mim, é também uma forma de curtir a família e os encontros com amigos. Somente estar, sabe? Presente", afirmou ela.

E completou: "Agradeço profundamente a todos vocês que me serviram de companhia durante esse ano. Esse trabalho aqui só existe pq vocês existem. Obrigada a todas as marcas incríveis com as quais trabalhei, obrigada por confiarem no meu trabalho e na minha maneira de ser. E obrigada a todo mundo que foi parceria, ponte, amizade, afago, amor. 2025 vem aí cheio de coisas lindas, tenho certeza. Um Natal maravilhoso pra quem é de Natal. Que vocês vivam dias memoráveis".

Por que Junior não mostra os rostos dos filhos?

O cantor e músico Junior contou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos, Otto e Lara, frutos do casamento com Monica Benini. Ele contou que não gosta de mostrar os rostos dos herdeiros para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível. Porém, ele garantiu que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, contou ele.

Inclusive, ele contou que os filhos têm a musicalidade dentro deles, mas que não pressiona as crianças para seguirem o caminho da música. "Otto é musical, mas ele deu uma desencanada. Ele era viciado em bateria, guitarrinha, hoje em dia ele canta, ele fica cantarolando, mas deu uma largada. E eu não fico botando pilha. A música é muito presente na casa. A Lara fica o tempo todo dançando. Eu sento no piano e ela quer tocar. Não tenho nenhuma expectativa com isso”, contou.

Então, Junior foi questionado se apoiaria os filhos caso eles decidissem ser cantores e ele contou que iria orientá-los a esperar e estudar. "Eu já refleti sobre isso. Eu tenho para mim que se acontecer isso, eu pretendo aconselha-lo a esperar. Legal, sente que é isso que quer fazer? Vai estudar, vai se preparar. Tem tanta coisa para fazer antes de começar a ir para o mundo. Se um dia continuar com essa ideia e sentir que está pronto, aí a gente pensa nisso”, contou.

