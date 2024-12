Cristiano Ronaldo impressiona ao mostrar ceia de natal com família

'A parte mais importante do Natal' escreveu Cristiano Ronaldo; a postagem feita na manhã desta quarta-feira, 25, em suas redes sociais

Na manhã desta quarta-feira, 25, Cristiano Ronaldo compartilhou os bastidores de seu natal ao lado de Georgina Rodríguez e os filhos e se declarou para a família no post feito nesta manhã, "A parte mais importante do Natal", escreveu o jogador.

O detalhe que chamou atenção dos internautas foi para o looks combinadinho da família e as caretas das crianças para as fotos. Vale lembrar que a família Ronaldo está passando o Natal na Lapônia, conhecida como terra do Papai Noel. Veja o post:

A modelo também mostrou mais cliques em seu Instagram nesta quarta. Nas fotos, podemos ver que as crianças ganharam bastante presentes e receberam a visita do Papai Noel. Rolou até passeio de trenó na neve.

Após quatro dias internada, esposa de Cristiano Ronaldo recebe alta hospitalar

No final de outubro, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, anunciou que recebeu alta hospitalar após passar quatro dias internada. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo detalhou que precisou procurar a unidade médica por conta de uma pneumonia, infecção que atinge os pulmões.

Na imagem compartilhada nos Stories, Georgina surgiu ainda com um acesso venoso no braço - cateter utilizado para administrar medicamentos diretamente na corrente sanguínea. Além disso, é possível notar o notebook da empresária e um buquê de flores acompanhado de um bilhete.

"Finalmente de volta para casa! Passei 4 dias no hospital com pneumonia, estou melhor agora, mas ainda me recuperando em casa com minha família", iniciou ela, que esteve internada no Hospital Saudi German, que fica em Dubai.

"Tenho que dizer um muito obrigada a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e todos no hospital... Eles cuidaram de mim tão maravilhosamente e sou muito grata por isso. Obrigada por tudo e pela ótima estadia.", agradeceu Georgina Rodríguez na publicação.

