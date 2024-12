Saiba quanto custa a louça que Anitta escolheu para a ceia de Natal

Anitta escolhe louça sofisticada para servir a ceia de Natal em sua mansão e o valor do conjunto de porcelana chama a atenção

A cantora Anitta vai receber sua família para a ceia de Natal na noite desta terça-feira, 24, e preparou uma mesa sofisticada para a refeição especial. Inclusive, o preço do conjunto de louças chamou a atenção.

Anitta contratou a decoradora Juliana Souza, da Na Mesa, para montar a sua mesa natalina em sua nova mansão. O local foi decorado com flores vermelhas e o conjunto de pratos, talheres e taças combinou com a temática do Natal.

A artista escolheu a coleção Oro Di Doccia da Ginori 1735 - porcelana tradicional da Itália - e taças Pérolas Rosas. O conjunto completo da mesa custa mais de R$ 100 mil.

Veja as fotos:

Desabafo

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores. Na terça-feira, 17, a cantora publicou alguns vídeos em seu Instagram Stories e confessou que se irritou com algumas crianças que estavam presentes em seu voo.

"Quase fui a nova mulher do avião. Tinham umas crianças no meu voo e elas gritavam, brincavam e daqui a pouco choravam e daqui a pouco implicavam uma com a outra... Estava faltando muito pouco, teve uma hora que a criança gritou tão alto, foi lá no fundo da minha alma, quase que gritei de volta: 'Chega!' E eu ia virar a nova mulher do avião por causa da TPM", disse ela, se referindo à Tensão Pré Menstrual.

Em seguida, a artista refletiu sobre as alterações hormonais. "Se os homens passassem por tudo isso, ia ter uma lei que se eles cometessem um crime, eles iam ser absolvidos. A menstruação quando desce, ela traz junto com você, toda a alegria de vida que pode existir na vida do ser humano. Todo o ódio que você estava sentindo de tudo, do ar, do vento, ao oxigênio vai embora e dar lugar a uma alegria divina, uma euforia sem motivo e sem razão. Ela manda embora toda a amargura que você estava sentindo na semana", brincou.

