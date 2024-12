Gusttavo Lima recebe alta hospitalar na véspera de Natal

O cantor Gusttavo Lima ficou 3 dias internado em um hospital de São Paulo e recebeu alta nesta terça-feira, 24

O cantor Gusttavo Lima já está indo para casa para celebrar o Natal. Ele passou três dias internado em um hospital de São Paulo e recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 24.

De acordo com o colunista Leo Dias, o artista foi liberado pelos médicos durante a manhã para passar as festas de final de ano com a família.

O boletim médico dizia que ele receberia alta hospitalar até quarta-feira, 25. “O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, desde o dia 21/12, em decorrência de um quadro de dor abdominal. O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas”, informaram na segunda-feira, 23.

O que aconteceu com o cantor?

Gusttavo Lima foi internado no sábado, 21, ao passar mal antes de um show em um festival. Ele foi levado para o hospital e diagnosticado com desconforto gastrointestinal.

Na data, a equipe de Lima compartilhou um comunicado oficial sobre a internação dele. "A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor Gusttavo Lima, informa que a apresentação marcada para este sábado, 21, no Festival VillaMix (em São Paulo, capital), está cancelada por motivo de saúde do artista. Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje exclusivamente para realização do show no evento. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário. Lamentamos o ocorrido e contamos com a compreensão do público", diz a nota.

Gusttavo Lima viaja para palestrar em universidade dos Estados Unidos

Recentemente, Gusttavo Lima estava curtindo uns dias em Miami, nos Estados Unidos, com a esposa Andressa Suita e os filhos Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis. Porém, na sexta-feira, 25, o cantor viajou para Boston, onde fará uma palestra da famosa universidade de Harvard.

Em seu Instagram Stories, o artista surgiu dentro de um jatinho e comentou sobre o momento especial. "Estamos decolando de Miami para Boston porque hoje vai rolar um encontro em Harvard. Quero agradecer a todos da faculdade que me fizeram esse convite para falar sobre a minha trajetória musical, a carreira musical e o meu empreendedorismo. Às 20h dos Estados Unidos e 19h do Brasil estarei em live. A pessoa veio da roça para Harvard", disse ele.

Em seguida, Gusttavo falou do convite inesperado. "Essa era a surpresa que queria contar para vocês. Foi um convite extremamente secreto e que eu via como impossível do meu ponto de vista. É sobre as oportunidades que a vida dá, resiliência e dedicação. A vida é muito louca. Ninguém sabe de onde eu saí e quero ver o que ela reserva", concluiu.

