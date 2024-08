Gustavo Mioto lança três músicas e revela se houve inspiração pessoal

Preparando seu novo DVD, Gustavo Mioto lança três músicas e revela em entrevista exclusiva para a CARAS se a inspiração veio de sua vida pessoal

O cantor Gustavo Mioto não economizou ao lançar novas músicas e soltou três canções: Eu Fujo, Mudo de Planeta e Quebrou o Respeito para aquecer para seu novo DVD. Nesta quinta-feira, 15, o artista soltou a novidade para os fãs e em entrevista exclusiva para a CARAS Digital falou sobre a decisão ousada de soltar mais de um hit ao mesmo tempo.

Ao ser questionado qual seria o motivo para isso, o famoso explicou que é uma forma de deixar os fãs ainda mais animados para o seu DVD. Além disso, enquanto estava organizando os lançamentos, sentiu-se mais confortável com um trio.

"Porque eu queria fazer um esquenta assim pro DVD, já queria agitar a galera com músicas inéditas e achei que uma era pouco, então, eram até quatro, mas a gente chegou a gravar cinco, tirei duas pra deixar elas direto pro DVD, então ficaram três aí e não tem muita mágica, realmente achei que uma era pouca, duas esquisito, na hora que eu cheguei no número três, eu falei: 'acho que o três me agrada'", compartilhou o que pensou.

Inspiração das músicas

As canções de Gustavo Mioto servem de consolo, diversão e tem grande significado para muita gente. Ao ser questionado sobre se identificar com elas ou ter feito um desabafo em alguma delas, o cantor esclareceu que dessa vez as letras não tem nada a ver com sua vida pessoal.

"O cantor também é um personagem, cantor assume personagens a cada música, então nem sempre tem algo a ver com a nossa vida ou com a pessoa física, acho que as três músicas são músicas que as pessoas vão se identificar, eu acredito pensando aqui, que nenhuma delas cabe na vida do Gustavo Mioto", esclareceu o namorado de Ana Castela.

Três músicas, três filhos?

Aos 27 anos, Gustavo Mioto garante que deseja ser pai, mas, diferente de sua vida no trabalho, na pessoal, ele não pretende "lançar" três herdeiros. "Acho que três nunca foi meu plano, acho que dois, um casal, tenho planos, tenho desejo disso, sempre tive vontade, claro que as coisas vão acontecer no tempo de deus, não apresso nada, não fico correndo com isso, realmente a hora que for a hora que parecer que é a hora aí acontece", revelou o que pensa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Mioto (@gustavomioto)

O término e volta de Gustavo Mioto e Ana Castela

Os cantores pegaram os fãs de surpresa em meados de janeiro ao anunciarem o ponto final na relação. Eles estavam juntos desde outubro de 2023, quando reataram a relação após romperem pela primeira vez, em setembro.

Após o término, a equipe do sertanejo afirmou que ele tiraria um período de férias, retornando à rotina no fim do mês de fevereiro. Os dois anunciaram o fim com textos compartilhados em seus Stories do Instagram, explicando o motivo da decisão.

"Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", começou Ana.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", finalizou. Mioto também comentou o fim da relação.

"Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre."

Contudo, a separação durou apenas alguns meses até confirmarem no palco, em abril de 2024, que estariam namorando novamente após serem vistos juntos.