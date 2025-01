Gustavo Mioto se pronuncia sobre supostas indiretas após fim do namoro com Ana Castela

O cantor Gustavo Mioto usou as redes sociais para desabafar sobre os rumores de indiretas envolvendo o término com Ana Castela: "Tá chato"

Gustavo Mioto usou as redes sociais na última sexta-feira, 3, para comentar sobre os rumores de indireta à cantora Ana Castela, após o recente término de seu relacionamento com a artista. Em seu perfil oficial no X - antigo Twitter -, o cantor desabafou sobre não conseguir se expressar na internet.

“Está ficando bem chato não poder usar a rede social mais… não pode andar no palco, não pode postar cantando nenhuma música mais… tudo é indireta… tá chato já”, escreveu Gustavo.

O pronunciamento do cantor veio após ele publicar um vídeo no TikTok cantando “Fala”, sucesso de Edson & Hudson. A escolha da música, que fala sobre tentar reconquistar um amor perdido, levou muitos fãs a fazerem associações ao término de seu relacionamento.

Além disso, recentemente viralizou um vídeo na plataforma em que Mioto 'anda para trás' ao cantar a frase 'ficar correndo atrás de ex é igual andar para trás', de sua música com Xand Avião, 'Cala boca, coração'.

Veja as publicações:

Tá ficando bem chato não poder usar a rede social mais… n pode andar no palco, não pode postar cantando nenhuma música mais… tudo é indireta… tá chato já — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) January 3, 2025

Término do relacionamento

O fim do namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto deu o que falar em dezembro de 2024. Os dois se separaram pela terceira vez desde que assumiram o romance e parece que o término foi sério. Tanto que o colunista Leo Dias contou o motivo da separação.

No programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias contou que ouviu de Gustavo Mioto o motivo do término e comentou como entendeu o recado dele. “Leo, é o problema de sempre: Não tem entrega”, teria dito o cantor. Então, o colunista completou: “Ele diz que está muito mais focado no relacionamento do que ela. Ele não usou as palavras que vou falar agora, mas o que eu entendi é: ‘Estou muito mais envolvido do que ela’”.

Então, a apresentadora Gaby Cabrini também opinou sobre o motivo da separação dos cantores. “Eu acho que são personalidades bem diferentes. Eu gostava porque achava equilibrado, mas entendo o Mioto, porque quando você se entrega totalmente para um relacionamento e não sente a mesma intensidade do outro lado, gera frustração. É difícil e começa a doer, porque você sente que sempre falta alguma coisa”, afirmou.

