Guitarrista do Queen, Brian May revela que sofreu AVC: 'Assustador'

Brian May, guitarrista da banda Queen, contou que passou por um grande susto recentemente ao sofrer um 'pequeno derrame'

Guitarrista do Queen, Brian May usou as redes sociais para compartilhar com o público uma notícia bastante delicada sobre sua saúde. Em seu Instagram oficial, o músico, de 77 anos, revelou que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente.

Ao longo do relato, May explicou que o pequeno derrame acabou afetando o braço esquerdo, o deixando incapaz de usá-lo teporariamente. Apesar do susto, ocorrido na última semana, o artista garantiu que está se recuperando em casa e já até consegue tocar.

"Estou aqui para trazer boas notícias - a boa notícia é que posso tocar violão após os eventos dos últimos dias. Digo isso porque estava em dúvida, porque aquele pequeno susto de saúde que mencionei aconteceu há cerca de uma semana.Eles [médicos] chamaram de um pequeno derrame. De repente, deixei de ter controle sobre este braço. Foi um pouco assustador, devo dizer", declarou o guitarrista em um vídeo.

Em seguida, Brian May revelou o motivo para não ter tornado pública a situação anteriormente, enquanto ainda estava hospitalizado. "Eu não queria dizer nada na hora porque não queria nada ao redor, sabe. Eu realmente não quero simpatia. Por favor, não faça isso porque vai encher minha caixa de entrada e eu odeio isso", brincou ele.

O guitarrista do Queen finalizou o registro explicando que, por recomendações médicas, precisará ficar um período sem realizar grandes esforços. "Não posso sair, não posso dirigir, não posso pegar avião, não posso aumentar muito meu batimento cardíaco, mas estou bem", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sir Brian May (@brianmayforreal)

Sid Wilson, do Slipknot, detalha acidente com fogueira

Integrante da banda Slipknot, o músico Sid Wilson atualizou o público sobre seu estado de saúde. Nos últimos dias, o DJ precisou ser internado após um acidente com fogo em sua fazenda em Iowa, nos Estados Unidos, onde mora com a esposa e o filho.

Wilson sofreu queimaduras graves em diferentes regiões do corpo e principalmente no rosto, após uma fogueira explodir na sua frente. Em entrevista recente à 'Fox News', ele falou um pouco a respeito do ocorrido e relatou como tem sido a recuperação; confira mais detalhes!