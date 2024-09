Grupo de pagode ganha fama ao ser comparado com Mamonas Assassinas: 'Surgiu naturalmente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o grupo Pagode do Chuvisco fala sobre comparações, carreira e revela futuros projetos

O grupo Pagode do Chuvisco, formado pelos amigos Victor Demarchi, Charles Alvarenga, Gabriel Macedo e Gabriel Pizzingrilli, está fazendo sucesso por onde passa. Com repertório recheado de sucessos dos anos 90, cenários e fantasias, eles estão sendo comparados pelo público com os Mamonas Assassinas.

Destaque em eventos musicais, o grupo já dividiu palco com artistas como Belo, Péricles,Anitta, Jorge & Matheus, Felipe Araujo e Thiaguinho. Donos do bordão 'Bora chuviscar?', o Pagode do Chuvisco transformou o ato de 'chuviscar' em um sinônimo de liberdade, diversão e autenticidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Pagode do Chuvisco fala sobre comparacão com os Mamonas Assassinas, conta como surgiu o grupo e revela futuros projetos; confira:

Amizade

"Três de nós – Vitor, Gabriel Macedo e Gabriel Pizzingrilli – estudamos juntos na época de escola e desde então somos amigos. Conhecemos o Charles em 2019, quando havia se mudado pra SP há pouco tempo, por meio de um grande amigo em comum. A amizade começou em pleno Tardezinha no Maracanã, deve ser coisa do destino."

Relação com o pagode

"Cada um de nós tem seus gostos pessoais que vão de Axé a MPB, mas sem dúvidas o pagode é a base de tudo. estamos num churrasco? Pagode. Eventos que mais frequentamos nas horas vagas? Pagode! No fim das contas, gostamos de tudo que envolve bagunça."

Formação do grupo

"A ideia surgiu em Barra Grande na Bahia quando fomos passar o réveillon por lá e, no primeiro dia puxamos um pagode despretensioso na praça da cidade e as pessoas foram se aproximando até virar uma grande roda de pagode. Depois disso, foi acontecendo mais vezes em reunião de amigos em SP e no litoral norte de SP. A gente virou uma banda de pagode sem perceber, quando foram começando a aparecer os convites pra tocar em aniversários de amigos, mas desde o começo o nosso objetivo sempre foi nos tornar uma label de festa de pagode e não só uma banda."

Mamonas Assassinas do pagode

"Já ouvimos algumas vezes os comentários sobre sermos os 'Mamonas Assassinas do Pagode'. Pra gente isso é uma honra, obviamente. Desde o começo a gente sempre se perguntava como a gente poderia demonstrar realmente a nossa essência de irreverência, bagunça, de alegria, de energia. E a ideia das fantasias surgiu naturalmente, quando começamos a fazer as festas temáticas. Já tivemos Wandinha, Paquita, Tartarugas Ninja, Telletubies e muitas outras. Usamos as fantasias sempre de acordo com o tema das festas e o público criou uma expectativa de saber qual serão as próximas."

Inspirações

"Nós temos muitas inspirações no pagode, mas, sem dúvidas, a nossa maior inspiração é o Thiaguinho e o que ele fez com a Tardezinha. Nós já estivemos em um mesmo evento, abrindo o show dele, mas nunca tivemos a oportunidade de subir no palco com ele. Com certeza seria um sonho realizado."

Rotina

"Na maior parte das vezes estamos juntos no tempo livre também. Temos muitos amigos em comum então acaba sendo algo natural de acontecer. Já tivemos algumas divergências de ideias com relação ao futuro em outros momentos quanto aos caminhos para seguir como banda. Atualmente, a gente aprendeu a lidar melhor com as diferenças e temos objetivos mais alinhados em fazer nosso evento crescer e priorizar a festa. Mas todas as decisões importantes sempre temos reuniões e, caso necessário, abrimos até votação para definição ser de encontro ao que a maioria preferir."

6 horas de Pagode do Chuvisco

"Olha, a nossa ideia sempre foi fazer o maior tempo de pagode possível. A nossa banda sempre chama a gente de louco por querer tocar tanto tempo de pagode sem intervalo, mas a gente nem vê o tempo passar ali em cima curtindo junto com o público. É uma missão difícil manter as pessoas engajadas por tanto tempo, mas a gente sempre tentar trazer novidades, interagir com a galera, trazer alguns amigos pra cantar com a gente, e as pessoas nem veem o tempo passar. E depois do nosso show, com pelo menos 4h seguidas, a gente faz um after dentro da própria festa com uma roda de pagode no chão, num palco menor. Nessa hora a gente convida alguma banda amiga pra tocar e aí a gente consegue curtir a festa um pouco também."

Curiosidades

"A gente gosta muito de fazer apostas das mais diversas naturezas: desde quem é o último a chegar num determinado evento até quem vai acertar quantos ingressos serão vendidos na abertura de vendas - quem perder toma um shot como pagamento. Chegamos a fazer até uma planilha de controle pra ver quantos shots cada um tomou, quanto cada um está devendo. E também temos uma tradição de toda segunda feira pós-evento, vamos numa churrascaria comemorar e contar as histórias do que se passou."

Futuros projetos

"Olha, a nossa ideia pro próximo ano é nos arriscar cada vez mais levando a nossa marca pra outras praças. Claro que São Paulo sempre será a nossa casa, mas a ideia é levar a nossa festa pra outros estados. E logo no início do ano estamos planejando a gravação de um audiovisual pra galera. Em breve a gente conta um pouco mais sobre isso."