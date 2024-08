Thiaguinho cancela participação em 'Estrela da Casa' após diagnóstico de equipe

Após diagnóstico em sua equipe, Thiaguinho precisou cancelar participação em 'Estrela da Casa', da TV Globo; entenda o motivo

Na última segunda-feira, 19, o cantor Thiaguinho passou por uma situação delicada que o levou a cancelar sua participação no novo reality show da TV Globo, 'Estrela da Casa'. Nas redes sociais, ele explicou que, mesmo testando negativo para Covid-19, a identificação de um caso positivo em sua equipe levou a produção do programa a optar por afastá-lo como medida de precaução.

Em seu perfil oficial no Instagram, Thiaguinho explicou que recebeu a notícia momentos antes de entrar no estúdio. "Hoje eu cantaria com o Gael Vicci, que ganhou a prova da Estrela da Semana, e estava ansioso por esse momento, mas infelizmente, um dos membros da nossa equipe testou positivo para Covid-19", disse ele, que ressaltou que embora seu teste tenha dado negativo para o vírus, a proximidade com os participantes e a equipe da atração fez com que a direção decidisse pelo cancelamento da apresentação, priorizando a saúde de todos os envolvidos.

“Vamos nos atentar, vamos nos cuidar e continuar nos cuidando, porque infelizmente a Covid continua”, alertou o canto aos fãs.

Na legenda da publicação, Thiaguinho reforçou que a decisão prioriza a saúde dos competidores, que estão confinados. "Espero que o Gael faça uma apresentação maravilhosa, mesmo sem a minha presença", finalizou o pagodeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Thiaguinho celebrou sucesso de shows na Austrália recentemente

O cantor Thiaguinho esteve na Austrália em abril deste ano para levar a sua turnê para os fãs que vivem por lá. O artista se apresentou em Sydney e em Brisbane com o repertório do álbum Sorte.

Nos bastidores, ele falou sobre a alegria de cantar no exterior, já que foi muito bem recebido pelos fãs e celebrou o tamanho de sua carreira de sucesso. “É uma honra e uma emoção indescritível poder compartilhar minha música com o público australiano. Ver casas de shows lotadas e sentir o carinho dos fãs é algo que guardarei para sempre em meu coração. Esta turnê foi uma experiência verdadeiramente única e especial”, declarou.

Entre um show e outro, o artista teve tempo para visitar alguns pontos turísticos e conhecer a região. Confira os registros.