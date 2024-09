Grávida, Iza celebra encontro com o ator Will Smith

Em um jantar especial no Brasil, a cantora Iza conheceu o ator Will Smith e fez questão de comemorar nas redes sociais

A cantora Iza viveu um momento especial com o ator Will Smith na noite de terça-feira, 17. Os dois se encontraram em um jantar em um restaurante no Rio de Janeiro com a presença de outras personalidades e famosos.

Nas redes sociais, a artista comemorou a encontro com o astro internacional ao compartilhar uma foto deles abraçados e ainda deixou em evidência a sua barriga de grávida. “Agor,a isso é uma história… Que honra conhecer você”, disse ela na legenda.

Will Smith está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio. Ele fará um show na noite do dia 19 de setembro no Palco Sunset. Depois de uma longa carreira como ator, ele decidiu investir na música e se tornou rapper. Nos últimos tempos, ele gravou músicas e lançou o seu show.

O aniversário de Iza

A cantora Iza celebrou o seu aniversário de 34 anos de idade no dia 3 de setembro de 2024 com um post especial nas redes sociais. A estrela celebrou momentos especiais de sua vida nos últimos tempos e falou sobre a alegria de estar grávida nesta data especial. Veja as fotos aqui.

"Hoje completo 34 anos, carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui. Celebrar esse aniversário com saúde é tudo que eu poderia querer. obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho! Só peço a Deus muitos anos mais de música pra desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte nessa jornada louca chamada vida… bora pro próximo capítulo?", disse ela.

Grávida, Iza também fez um novo ensaio fotográfico para registrar o tamanho de sua barriga. Ela acaba de completar 33 semanas de gestação e comemorou as novas curvas do seu corpo em fotos com look mínimo. Confira abaixo!

Iza espera o nascimento de uma menina, que vai se chamar Nala, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima.