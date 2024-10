Filho de Cássia Eller emociona ao mostrar fotos raras da cantora: 'Saudades'

Chico Chico, filho de Cássia Eller, resgatou fotos inéditas de momentos especiais da mãe em família; cantora faleceu em 2001

O cantor e compositor Francisco Ribeiro Eller, mais conhecido como Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001) e Maria Eugênia, usou as redes sociais para compartilhar com o público alguns registros raros e especiais de sua mãe. Em seu Instagram oficial, ele abriu um álbum de fotos de quando ainda era criança e encantou os fãs com cliques inéditos da cantora.

Nas imagens publicadas por Chico, Cássia aparece brincando com o herdeiro em diversos momentos. Alguns cliques românticos da artista ao lado de Maria Eugênia também foram mostrados pelo famoso.

Além das fotos em família, Chico Chico ainda dividiu um registro em preto e branco de Cássia Eller na juventude em cima do palco. A postagem emocionou os internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas nos comentários.

"Cássia parecia ser uma fofa em casa e um furacão nos palcos!", declarou uma seguidora. "Que fotos lindas, Chico! Saudades da Cassinha", disse outra. "Obrigada por compartilhar essa lindeza tão linda e gigante de amor", falou uma terceira. "As suas lembranças remonta o mais puro amor entre vocês", destacou mais uma.

Cássia Eller faleceu em dezembro de 2001, aos 39 anos, vítima de um ataque cardíaco causado por uma malformação de seu coração. A cantora e Maria Eugênia se conheceram em 1987 e ficaram juntas até o dia da morte da artista.

Confira a publicação do filho de Cássia Eller:

