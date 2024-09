Moradora do Retiro dos Artistas relembra amizade com Cássia Eller e trabalho com Tim Maia

Em entrevista à CARAS Brasil, a produtora Rita Maia relembra histórias de bastidores com algumas celebridades e vida no Retiro dos Artistas

O Retiro dos Artistas é o lar de personalidades veteranas que fizeram parte da televisão brasileira. Entre as diversas personalidades que escolheram o local como sua moradia, está a produtora Rita Maia ela já trabalhou com grandes nomes da música brasileira como Tim Maia (1942-1998) e tinha uma amizade de longa data com Cássia Eller (1962-2001). Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra essa e outras histórias ao longo de sua carreira; confira.

Rita começou sua trajetória como produtora musical na década de 1980, e já trabalhou com diversos nomes da mpusica brasileira. Ela confessa que trabalhou durante alguns anos com o cantor Tim Maia após sair de duas editoras e reforça que ele não era um artística fácil de lidar.

"São 40 anos dedicados à produção artística. [Fui trabalhar] com Sebastian Rodrigues Maia, eu sai de duas editoras e fui trabalhar com o Tim Maia, fiquei três anos com ele. Uma pessoa difícil, mas eu era fácil, sabia conduzir. Na minha época, ele fazia todos os shows", declara.

Outro grande nome da música brasileira que trabalhou com a produtora foi Cássia Eller. Rita confessa que as duas são amigas desde a infância e começaram a trabalhar juntas em Brasília. Inclusive, ela quem foi responsável pela priemria banda da estrela.

"Conheci a Cássia Eller de infância, minha amiga de infância, a gente andava de bicicleta. Eu quem montei o Malas & Bagagens, que foi a primeira banda que ela cantou e ainda coloquei ela para tocar em um shopping em Brasília", relembra.

NEM TUDO SÃO FLORES

Apesar da rotina com diversas personalidades da música brasileira, Rita Maia avalia que a rotina de uma produtora cultural é bastante desafiadora. Ela acredita que muitas vezes sua profissão não é valorizada.

"O produtor ele é sacrificado muitas vezes. É lógico que tem um artista talentoso, mas para ele chegar no palco foi eu quem estou trabalhando [...] A gente tem que vender o almoço para comprar a jantar, maior loucura. A gente quando é produtor, às vezes faz tudo para todo mundo e se esquece", afirma.

Rita reforça sua paixão pelo Retiro dos Artistas, lugar onde ela escolheu viver: "O Retiro é o lugar mais maravilhoso do mundo, a gente é tratado com amor imenso. A gente passa e tem um flautista, tecladista. É um show incrível".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECETE DA CARAS BRASIL SOBRE O RETIRO DOS FAMOSOS: