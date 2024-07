Filho de Cássia Eller recebe críticas por visual e responde

Chico Chico, filho de Cássia Eller, compartilhou um vídeo nas redes sociais e recebeu diversas críticas pelo seu visual, mas respondeu com bom humor

Em sua conta no Instagram, Chico Chico, filho de Cássia Eller, compartilhou um vídeo para divulgar seu novo show em São Paulo. "São Paulo, 2 de agosto na Casa Natura Musical. Vamos", escreveu ele na legenda da publicação.

No vídeo, o artista exibiu seu cabelão e surgiu com uma camisa do time Vasco da Gama. Nos comentários, o famoso recebeu algumas críticas por sua aparência.

"Esse cara parou no tempo e acha isso bonito. Fala sério. Acorda. Embora se arrumar, levantar a galera do rock in roll, não derrubar. Está ruim, viu", escreveu um internauta. Chico respondeu o comentário ignorando completamente a crítica. "Vamos, Brasil", disse ele. Outro seguidor sugeriu que Chico aparecesse "mais arrumadinho" e ele respondeu ignorando a crítica novamente. "Paz nos estádios", escreveu.

Francisco, nome de batismo de Chico Chico, tem 30 anos e é filho de Cássia Eller com um amigo, o músico Tavinho Fialho, que morreu em um acidente de carro antes de Chico nascer. Sendo assim, o rapaz foi criado por Maria Eugênia, a companheira da cantora, que morreu em dezembro de 2021.

Homenagem

Recetemente, Camila Pitanga usou as suas redes sociais para prestar uma homenagem especial para a cantora Cássia Eller, que se estivesse viva faria 59 anos.

A atriz compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto da artista, que faleceu em 2001 aos 39 anos, e falou sobre como a cantora sempre foi uma mulher de coragem.

"Ah Cassia, que falta que você faz. Sua arte, sua figura, sua coragem. Meninas más transformam o mundo e você, que foi embora tão prematuramente, transformou infinitos deles, vidas inteiras, paixões, amores, vontades. Celebramos hoje o que foi sua vida, mesmo que tenha sido breve. Obrigada", escreveu Camila na publicação feita no Instagram.