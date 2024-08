Família de Marília Mendonça reage após rumores de especial na Globo

Família de Marília Mendonça se pronuncia por meio da equipe jurídica após rumores envolvendo um suposto especial na Globo

A família da cantora Marília Mendonça se pronunciou sobre os rumores de que a Globo poderia fazer um especial sobre a cantora no programa Som Brasil ainda neste ano. Em uma nota oficial da equipe jurídica, os familiares negaram que tenham sido procurados pela emissora para a possível homenagem.

Os rumores surgiram em uma reportagem do site F5, do jornal Folha de S. Paulo, na qual foi divulgado que a Globo teria cancelado o especial por divergências de opinião entre a família e a equipe da atração sobre os convidados. Inclusive, a reportagem citou que a família não queria a presença da dupla Maiara e Maraisa, com quem Dona Ruth e João Gustavo cortaram relações há pouco tempo.

No entanto, os advogados da família de Marília negaram os rumores. "Em resposta às matérias apresentadas hoje sobre uma suposta ‘não autorização’ da família para a realização de um programa na Globo ou a respeito de possíveis convidados para uma homenagem à Marília Mendonça, informamos que essas notícias são INVERÍDICAS. A família NUNCA foi procurada pela Globo ou pela produção do programa mencionado. A família agradece o carinho e toda homenagem em nome da Marília Mendonça e reforçam a importância disso para a manutenção do LEGADO da nossa eterna rainha", informaram.

Irmão de Marília Mendonça parou de seguir Maiara e Maraisa:

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo tomou uma atitude radical. Ele parou de seguir as cantoras Maiara e Maraisa nas redes sociais após elas recusarem um convite feito por sua família e equipe para participar do tributo a cantora. Após o unfollow, ele explicou que sua decisão fala por si só: “Nesse momento vemos quem está com a gente”, disse.

Enquanto João Gustavo reforça a importância do legado da irmã, segundo Leo Dias, Maiara teria recusado o convite para participar do tributo devido à carga emocional de voltar ao palco do local onde fez um show com Marília no projeto As Patroas. O projeto foi lançado no estádio, mas não se concretizou por causa da morte da cantora meses antes.