Fã que encontrou Liam Payne pouco antes dele morrer conta como ele estava

Fã afirma ser uma das últimas pessoas que viu Liam Payne com vida e relatou como o cantor estava pouco tempo antes de morrer

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne morreu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Uma fã chamada Carola Gauna compartilhou um vídeo em sua conta no TikTok e disse que foi uma das últimas pessoas a se encontrar com o cantor. Ela mostrou a foto que tirou ao lado do artista e contou como ele estava. "O cara estava super bêbado e drogado", disse ela.

Aos prantos, Carola ainda lamentou o triste ocorrido. "Ele sorriu para mim e cantou. Fiquei toda arrepiada. Passei de um dos dias mais felizes da minha vida a um dos mais tristes", disse a fã.

Morte de Liam Payne

Na quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, morreu aos 31 anos de idade. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. “Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", disse o chefe do SAME.

Ele deixa o filho Bear Grey Payne, de apenas sete anos de idade, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.