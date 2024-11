Ex-One Direction, Zayn Malik homenageia Liam Payne durante show

Em primeiro show após a morte de Liam Payne, o também ex-integrante da One Direction, Zayn Malik, fez homenagem emocionante ao cantor

No último sábado, 23, Zayn Malik, ex-integrante da One Direction, emocionou os fãs durante sua apresentação em Leeds, no Reino Unido, ao prestar uma homenagem a Liam Payne, seu amigo e antigo parceiro de banda, que foi velado na última quarta-feira, 20.

No encerramento do show de estreia da turnê “Stairway To The Sky”, Zayn exibiu no telão uma mensagem comovente: “Liam Payne, 1993 - 2024. Eu te amo, irmão”, declarou o texto, arrancando aplausos e emocionando o público presente.

O espetáculo marcou o retorno de Zayn aos palcos após anos dedicados à sua carreira solo. Desde que deixou a One Direction em 2015, o cantor lançou quatro álbuns: Mind of Mine, em 2016, seguido de Icarus Falls, Nobody Is Listening, e o mais recente, Room Under the Stairs, em maio deste ano.

Vale lembrar que Liam Payne faleceu em 16 de outubro, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. O ocorrido gerou uma onda de homenagens ao cantor, que deixou um legado marcante no mundo da música, além de marcar a vida de colegas de banda, família e fãs.

Confira a homenagem:

Após o final do seu primeiro show, Zayn homenageou Liam no telão. 🩵Você sempre será lembrado e amado por nós, Liam! Te amamos. 😭#ZaynSTTSTourpic.twitter.com/ok0FokaZA2 — Choose Zayn Brasil (@choosezaynbr) November 23, 2024

Zayn Malik lamenta a morte de Liam Payne

O cantor Zayn Malik escreveu um recado comovente para se despedir de Liam Payne. Os dois conquistaram a fama mundial com a banda One Direction, mas estavam em carreiras solo. Agora, com a notícia da morte repentina de Payne, Malik lamentou com tristeza.

Em seu Instagram, ele compartilhou uma carta de despedida e relembrou histórias que eles viveram juntos durante as turnês. "Liam, me peguei falando em voz alta com você, esperando que você pudesse me ouvir. Não posso deixar de pensar egoisticamente que havia muito mais conversas para termos em nossas vidas. Nunca cheguei a agradecer por me apoiar em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu estava com saudades de casa, aos 17 anos, você sempre estava lá com uma visão positiva e um sorriso tranquilizador e me dizia que você era meu amigo e que eu era amado", disse ele.

E completou: "Mesmo sendo mais jovem do que eu, você sempre foi mais sensível do que eu, era teimoso, teimoso e não se importava em contar às pessoas quando elas estavam erradas. Mesmo que tenhamos batido de frente por causa disso algumas vezes, eu sempre respeitei você secretamente por isso. No que diz respeito à música, Liam, você era o mais qualificado em todos os sentidos. Eu não sabia nada comparado, era uma criança novata sem experiência e você já era um profissional. Fiquei sempre feliz em saber, não importa o que acontecesse no palco, sempre poderíamos contar com vocês para saber qual caminho seguir o navio".

Por fim, ele disse: "Perdi um irmão quando você nos deixou, não posso te explicar o que eu daria para apenas te dar um abraço uma última vez e me despedir de você adequadamente e dizer que te amei e respeitei muito. Guardarei para sempre todas as lembranças que tenho com você em meu coração, não há palavras que justifiquem ou expliquem como me sinto agora a não ser devastada. Espero que onde quer que você esteja agora você esteja bem e em paz. E você sabe que é amado. Te amo mano".