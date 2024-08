DJ do Slipknot é internado após acidente com fogueira

O músico e DJ Sid Wilson, do Slipknot, foi hospitalizado com queimaduras no corpo após acidente com fogueira

O DJ e músico Sid Wilson, do Slipknot, foi internado neste final de semana após sofrer um acidente com uma fogueira em uma fazenda. Ele sofreu queimaduras graves no corpo após a fogueira explodir na sua frente.

Nas redes sociais, ele gravou vídeos enquanto era atendido em um hospital e recebia suprimento de oxigênio no pronto-socorro.

“Olá a todos, sofri uma explosão. Estou bem e vou ficar bem. Mas tive algumas queimaduras graves no rosto e nos braços. Os médicos estão fazendo exames para garantir que eu não inalei nada. Minhas sobrancelhas estão chamuscadas. Minha boca está cheia de bolhas. Meus braços estão bem ruins”, disse ele, que é casado com Kelly Osbourne.

Em outro momento, ele contou que sua boca e seus braços foram muito atingidos pelas chamas. “A pior parte é no meu braço. Eles vão raspar a minha cabeça, então diga adeus ao cabelo longo. Estou aguentando firme. Estou em boas mãos. Só queria vir aqui e deixar todo mundo saber que eu estou bem”, afirmou.

Além disso, Sid contou que não deixar de fazer os shows do Slipknot nas próximas semanas.

Famílias das vítimas do acidente da Voepass

A investigação sobre o acidente de avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo, segue em andamento. Enquanto isso, as famílias das vítimas já começaram a receber do seguro Reta (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo), informou o site UOL.

De acordo com a publicação, o valor do seguro será de R$ 103 mil por família, sendo que foram 62 vítimas na queda da aeronave. Além disso, as famílias ainda podem entrar na justiça em busca de possíveis indenizações pelo acidente.

Vale ainda lembrar que as famílias também já receberam os pertences das vítimas do acidente que estavam o Instituto de Criminalística de São Paulo, que pediu os itens para que pudessem identificar os corpos.