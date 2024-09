Dani Calabresa fala de relação com Katy Perry: 'Na minha cabeça a gente é amiga'

NO ROCK IN RIO

Durante o Rock in Rio, Dani Calabresa conversou com a CARAS Brasil e emocionou ao falar sobre ligação com as músicas de Katy Perry, sua diva pop preferida

Fã de carteirinha de Katy Perry, Dani Calabresa foi para o Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, preparada para enfrentar milhares de outros admiradores da diva pop para conseguir um minutinho ao seu lado. Durante passagem pelo estande da Tostitos, a comediante conversou com a CARAS Brasil e falou sobre sua ligação com a musa e confessou que se sente amiga íntima, mesmo com o distanciamento.

"Desde que ela lançou I Kiss The Girl, em 2007 ou 2008, eu já achei ela muito criativa, muito engraçada. Eu gosto do humor dela, dos figurinos. Eu acho que ela é lúdica, cômica. Eu gosto das mensagens das músicas, acho que ela canta super bem, amo a performance. Amo os shows", diz empolgada.

Encantada com tudo o que a esposa de Orlando Bloom tem feito na carreira e vida pessoal, Dani brinca que se sente uma verdadeira amiga. "Na minha cabeça, a gente é amiga, tá? Na minha cabeça, a gente seria amiga. A gente iria para a Disney juntas. Eu admiro muito ela e as músicas dela me inspiram, me emocionam", conta.

Leia também: Viviane Araujo arrasa com vestido ‘embalado a vácuo’ no Rock in Rio

Para mostrar que é fã há muitos anos, Dani levou para o evento um box com os principais discos da cantora, a qual estava esperançosa de conseguir um autógrafo oficial. O momento ocorreu logo após o show, quando as duas se encontraram e finalmente ela realizou seu sonho.

Além de Katy Perry, a noite desta sexta-feira foi composta apenas por mulheres nos palcos principais do Rock in Rio. Nomes como Ivete Sangalo, Liniker, Luedji Luna, Karol G, Cyndi Lauper Iza, Tyla, Luedji Luna e Gloria Gaynor, estiveram presentes representando a força feminina no festival.