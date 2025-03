Rodrigo Melim revela influência dos pais na carreira: 'Aflora outro lado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Melim detalha próximas novidades de seu primeiro álbum, Inimaginável, e comenta desafios da carreira solo

Para Rodrigo Melim(32), ou simplesmente Rod Melim, o recomeço com seu primeiro álbum solo, Inimaginável, não deixou espaço para medos ou inseguranças. Preparado para muito trabalho, o artista encara os desafios da nova fase com o controle entre a emoção e a razão —característica que herdou dos pais, Gisele e Luís Pontes Melim.

O artista diz que foi com os pais que aprendeu a equilibrar as decisões logísticas e artísticas. "Gosto muito das coisas organizadas e isso veio muito da influência dos meus pais, da advocacia e contabilidade, acho que é importante ter esse equilíbrio entre a razão e emoção, para se ter uma carreira de sucesso. Aí se aflora o meu outro lado.", conta Rod Melim , em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar dos desafios, o músico assegura que tem se virado bem com as questões da estreia na carreira solo, sempre reforçando a importância de se manter sereno e com os pés no chão, pronto para novas experiências e fora da sua zona de conforto.

Leia também: Rod Melim se declara para noiva em novo single: 'Minha estabilidade emocional'

"Posso dizer que ainda não senti dúvida, medo ou insegurança desde o hiato final [da banda] em 2023", completa. "Por enquanto, o maior desafio é lidar com as expectativas, entender que esse momento é um recomeço, e que é preciso ter força de vontade para trabalhar muito e se manter em extremo estado criativo."

O cantor, que fez seu primeiro show solo em fevereiro, afirma que pretende aumentar a frequência com que sobe no palco. Ele, que já chegou a fazer 26 apresentações por mês ao lado dos irmãos, Gabriela Melim(30) e Diogo Melim(32), afirma gostar de grandes turnês. Abaixo, Rod Melim dá mais detalhes sobre a carreira solo, revela novidades e comenta sua relação com a música e redes sociais.

Como foi para você lançar o álbum Inimaginável? O projeto chega pouco mais de um ano após o anúncio da pausa da banda Melim.

O meu sentimento de lançar o álbum foi uma mistura de alegria, euforia, emoção e alívio. Essa primeira parte já está pronta desde o ano passado, eu estava louco pra liberar nas plataformas, ver as pessoas ouvindo, saber os feedbacks e começar a ir pra estrada, mas apesar disso, acho que lançamos da maneira correta, com bastante calma, fizemos uma pré nas mídias digitais que começou quase um mês antes, preparamos muitos conteúdos visuais que trouxeram a atmosfera do inimaginável. Estou bem realizado e satisfeito, agora é dar sequência para finalizar a parte 2.

Você enfrentou algum desafio para iniciar sua carreira solo, após oito anos de um sucesso gigante ao lado dos seus irmãos?

Por enquanto o maior desafio é lidar com as expectativas, entender que esse novo momento é um recomeço, é preciso ter força de vontade pra trabalhar muito, se manter em extremo estado criativo e com isso acho que me viro muito bem e tem que ter também humildade, serenidade pra fazer coisas novas, conhecer pessoas, sair da zona de conforto de uma maneira geral.

Em algum momento você sentiu medo ou alguma insegurança ao decidir investir em sua carreira solo?

Acho que posso dizer que ainda não senti esses sentimentos de dúvida, medo e insegurança desde quando tivemos o hiato final de 2023. Eu realmente estou me sentido realizado e motivado para esse novo momento, estou aproveitando cada coisa, dando o meu melhor dia após dia.

O que os fãs podem esperar de diferente daqui para frente?

Pretendo aumentar a frequência de lançamentos das músicas, preparar shows em vários formatos, para que a gente consiga viabilizar mais locais na turnê, quero estar mais próximo das pessoas que me acompanham e admiram o trabalho, seja no atendimento no dia do show ou virtualmente pelas redes sociais, ir nas rádios e tvs dar entrevistas e cantar, acho que todas essas movimentações são importantes para carreira, para as coisas fluírem bem, pra minha música e mensagem chegarem o mais longe possível.

Sua irmã, Gabriela, contou em entrevista à Revista CARAS que vocês chegavam a fazer 26 shows por mês, isso sem contar apresentações em TV, rádio... Como era lidar com tudo isso? Pretende manter esse ritmo acelerado?

Eu realmente gosto muito de fazer shows, gosto de estar na estrada, de estar com o público, gosto dessa forma real e presencial de sentir as músicas na boca da galera e pretendo sim fazer turnês grandes. Isso obviamente também depende bastante da demanda que teremos, do sucesso do novo trabalho, então assim que as coisas forem evoluindo, vamos nos adaptando.

Qual a importância da música na sua vida?

Tenho uma conexão incrível com a música desde muito pequeno, me lembro de ganhar um teclado de presente de Natal, eu tinha oito anos na época, aprendi a tocar sozinho, ouvindo as músicas clássicas de Beethoven, Mozart e Chopin, que eu podia dar play no próprio instrumento, ficava horas e horas praticando sem perceber. Depois fiz aula de violão e um pouco de guitarra. O canto e a composição também vieram de forma natural. Sou muito grato de poder viver da música, acho que seria incrível se todo mundo pudesse trabalhar com o que ama. Na carreira, existem momentos importantes de decisões que às vezes não tem nada a ver com a parte artística, são decisões de negócios, logísticas, planejamentos e planilhas, aí se aflora o meu outro lado, contador formado. Gosto muito das coisas organizadas e isso veio muito da influência dos meus pais, da advocacia e contabilidade, acho que é importante ter esse equilíbrio entre a razão e emoção, para se ter uma carreira de sucesso.

Hoje você acumula mais de 670 mil seguidores apenas no Instagram. Qual sua relação com as redes sociais?

Eu uso as redes sociais para me conectar com o mundo, ver as notícias, os acontecimentos recentes, uso também pra postar minhas coisas, fazer bastante divulgação das músicas, shows, vídeos e pra me relacionar com as pessoas, através de mensagens, curtidas e comentários, acho que a rede sociais trouxe uma oportunidade para novos artistas de criarem seu público, de testarem as coisas, de receberem alguns feedbacks em tempo real, mas também é preciso tomar bastante cuidado pra não se chatear com possíveis comentários negativos e frustrações alheias que são despejadas. Não acreditar em tudo que se lê, para manter a saúde mental em dia.

Você tem algum outro projeto que gostaria de compartilhar?

Além das duas partes do álbum inimaginável e os visualizers e clipes que já lançamos e ainda vamos lançar, estamos com uma ideia em mente, de fazer um álbum acústico com todas as canções, apenas voz e violão, pra galera. Sempre gostei muito desse tipo de material, acho que é ideal para ouvir de manhã, de tarde e de noite, dá para viajar, ouvir correndo, é uma frequência que me agrada muito, além de se conectar muito com minha imagem que muitas vezes é bastante associada com o violão. Espero que a galera acompanhe e curta os novos passos que estão por vir.

Leia mais em: Rod Melim lança Inimaginável, seu primeiro álbum solo: 'Esse recomeço me permitiu decidir tudo com tranquilidade'