Criador do One Direction lamenta morte de Liam Payne em carta aberta

Simon Cowell, criador do One Direction, lamentou a trágica morte de Liam Payne e escreveu uma carta aberta em suas redes sociais

Na última quarta-feira,16, Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Nesta sexta-feira, 18, Simon Cowell, responsável por criar o grupo One Direction, que acabou em 2016, postou uma carta aberta em sua conta no Instagram. "Você nunca sabe o que sente sobre alguém até o momento que acontece. Liam, estou realmente devastado. De coração partido. E me sinto vazio. Quero que saiba quanto amor e respeito tenho por você. Cada lágrima que derramei é uma lembrança sua", começou ele.

Em seguida, o jurado do The X-Factor listou algumas qualidades de Liam. "É tão difícil colocar isso em palavras agora. Saí hoje e pensei em tantas vezes que passamos juntos. Eu queria que você soubesse o que eu sempre diria para as milhares de pessoas que sempre me perguntavam. Como é Liam? E eu diria a elas que você era gentil, engraçado, doce, atencioso, talentoso, humilde, focado. O quanto você amava música. E quanto amor você genuinamente tinha pelos fãs".

Liam participou do The X-Factor pela primeira vez aos 14 anos, mas não passou da etapa seletiva. "Eu tive que te dizer quando você tinha 14 anos que esta não era sua hora. E nós dois fizemos uma promessa de que nos encontraríamos novamente. Muitas pessoas teriam desistido. Você não desistiu. Você voltou e em poucos meses o mundo inteiro conheceu Liam. E você nunca esqueceu os fãs. Eu vi você passar tanto tempo com pessoas que queriam te conhecer. Você realmente se importava".

Simon também contou que se encontrou com o cantor recentemente. "Você veio me ver ano passado. Não para uma reunião. Só para sentar e conversar. E relembramos todos os momentos divertidos que tivemos juntos. E o quão orgulhoso você estava de ser pai. Depois que você foi embora, lembrei-me de que você ainda era o menino doce e gentil que conheci todos aqueles anos atrás. Eu conheci seu filho, Bear. Ele tem seu sorriso e aquele brilho nos olhos que você tem. Ele ficará tão orgulhoso de tudo que você conquistou. E como você conquistou. Eu sempre pensei em vocês cinco da banda como irmãos. E lendo as mensagens deles hoje, acredito que vocês eram. E agora Liam, eu posso ver o efeito que você teve em tantas pessoas. Porque você nos deixou cedo demais. Descanse em paz, meu amigo. Estou enviando meu amor, pensamentos e orações para sua família", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simon Cowell (@simoncowell)

Morte suspeita

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu aos 31 anos em Buenos Aires, Argentina. De acordo com as autoridades, o cantor caiu da varanda de seu hotel e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Até o momento, as circunstâncias em torno de sua morte estão sendo investigadas como suspeitas.

Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o perito responsável pela autópsia do artista, Marcelo Roma esclareceu as suspeitas das autoridades, além de detalhar a causa da morte do cantor: "As 25 lesões descritas na autópsia são compatíveis com as produzidas em uma queda daquela altura", ele confirmou que todos os ferimentos no corpo do artista eram recentes.

Além disso, Roma destacou que não havia indícios de que Liam tivesse precisado se defender de alguém, pois ele estava sozinho no quarto de hotel quando pulou da sacada durante um possível surto após o abuso de substâncias. No entanto, a morte ainda está sendo investigada, uma vez que é necessário identificar algumas informações.

Segundo o perito, é fundamental entender o que aconteceu antes da queda e, principalmente, quem forneceu as drogas ao cantor. Vale lembrar que de acordo com informações da imprensa local, as autoridades revelaram mais informações sobre a causa da morte do artista, que sofreu uma queda de uma altura de cerca de 13 metros.