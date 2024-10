Conheça Viviane Batidão, cantora pop e rainha do tecnomelody

Saiba quem é a cantora Viviane Batidão, que vai lançar o single 'Olha Bem Pra Mim', regravação em parceria com Solange Almeida

Viviane Batidão, cantora paraense conhecida como a Rainha do Tecnomelody, completa 25 anos de carreira em 2025. Ela é natural de Santa Izabel do Pará – considerada celeiro de grandes ícones da música do Pará, como a banda Ravelly, Fruto Sensual e Pabllo Vittar.

Aos 15 anos, que Vivi foi contratada por sua primeira banda, a B. Fênix. Até então, ela apenas "brincava" de cantar brega, cumbia e merengue na escola, com os amigos. "Eu já ganhava meu cachê de dez reais na época (risos). Era pouco, mas era meu dinheirinho. Dinheiro esse que eu dava para minha vó, pra ajudar em casa", relembra.

Em 2007, o 'Batidão' entrou oficialmente para o seu nome artístico, quando saiu em carreira solo. "Foi num momento em que estava surgindo uma nova vertente do tecnomelody, o batidão, que tinha um ritmo mais forte. Na época, meu novo produtor musical DJ Betinho Izabelense sugeriu que eu incluísse o termo no meu nome artístico. Assim me tornei a primeira cantora solo com o 'Batidão' no nome, reverenciando minhas origens musicais."

Nesse mesmo período, Vivi estourou a música Vem Meu Amor', hit escrito por ela e que a projetou nacionalmente como um das maiores vozes do pop amazonense e do tecnomelody. A faixa chegou a ser regravada, ao vivo em Belém, ao lado de Joelma para o disco especial de 15 anos da Banda Calypso. Depois vieram muitos outros sucessos, como 'Galera da Golada' e 'Olha Bem Pra Mim'.

Além das músicas grudentas, divertidas, românticas e dançantes, Viviane Batidão também se destaca por outras características como seus figurinos exuberantes, cenografia e efeitos especiais no palco e coreografias complexas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Batidão Oficial (@vivianebatidaoficial)

Viviane Batidão lança música com Solange Almeida

Nesta sexta-feira, 25, Viviane Batidão lança em parceria com Solange Almeida uma regravação de 'Olha Bem Pra Mim', um dos principais sucessos da paraense. O hit une o tecnomelody com o forró e o remix ganha videoclipe às 11h da mesma data.

Com gravação feita nos estúdios de Solange, em Fortaleza, Ceará, a canção promete conquistar o público, celebrando a multiculturalidade das artistas. "'Olha Bem Pra Mim' é um clássico do meu repertório. Esse single foi escolhido pela Sol, pela identificação que ela sentiu com a letra. Me senti honrada demais em dividir uma composição minha com ela, uma pessoa que sou fã e admiro tanto", disse a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Batidão Oficial (@vivianebatidaoficial)

Leia também:Quem é Láctea? Conheça o fenômeno da internet que trabalhou até com Fátima Bernardes