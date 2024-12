Anitta realiza desejo do pai ao surgir com a camisa do Botafogo

Anitta surgiu em suas redes sociais usando uma camisa do time de futebol Botafogo e contou que estava realizando um desejo de seu pai

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com os seus mais de 64 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 3, a cantora surgiu em seu Instagram Stories usando uma camisa do Botafogo, time que venceu a Libertadores da América recentemente. A artista ainda afirmou que estava realizando um desejo de seu pai Mauro Machado.

"Hoje vou realizar o sonho do meu pai de gravar algum conteúdo com a camisa do Botafogo, ele inferniza minha vida me pedindo isso. No dia do jogo, ele me pediu: 'Minha filha, não tem como você mandar um vídeo para os jogadores do Botafogo?' Tudo se resume ao Botafogo", começou ela.

Em seguida, Anitta deu uma alfinetada e afirmou que precisou pegar a blusa emprestada para gravar o vídeo.

"Cadê minha blusa, papai? Presenteada por você, se desde pequena eu sou Botafogo por você? Fui no jogo com você pela primeira vez, do Botafogo. Cadê minha blusa? Eu tive que pedir para minha amiga. Cumprido o desejo do pai, presente de Natal realizado", brincou a famosa.

Nova mansão

A cantora Anitta anunciou em suas redes sociais sua preocupação com as obras de sua nova mansão, avaliada em R$ 11 milhões. A cantora também comentou sobre a expectativa pela mudança e se conseguirá celebrar as festas de fim de ano no novo lar com a família.

"Faltam duas semanas para entregarem. Hoje é dia de ir lá entender se esse vai ser um Natal feliz ou um Natal feliz com vontade de matar meia dúzia", divertiu-se.

A artista também ironizou a opinião do irmão, Renan, que está acompanhando de perto a construção. "O Renan não gostou [de um dos ambientes], mas a casa é minha. Quem tem que gostar sou eu", disse.

Cerca de 30 placas de mármore importadas da Itália foram descartadas por não atenderem ao gosto da dona. O imóvel contará com duas cozinhas, sendo uma destinada ao uso em eventos e outra exclusiva para o serviço. Segundo os arquitetos, a decoração seguirá uma linha mais clean e neutra, em contraste com o estilo da residência anterior.

