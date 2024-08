Anitta se declara para o pai: 'Me ensinou a ser uma chefe cheia de poder'

Para celebrar o Dia dos Pais, Anitta fez uma longa homenagem ao pai exaltando as semelhanças entre eles e os momentos que dividem juntos

Anitta compartilhou uma série de cliques e uma homenagem ao pai, Mauro Machado, para celebrar o Dia dos Pais, neste domingo (11). No textão, a artista relembrou de alguns momentos que viveu ao lado do pai e as coisas que aprendeu com ele ao longo da trajetória, que a ajudaram tanto na vida pessoal, como também na carreira de cantora.

"Você me ensinou a andar de salto alto, cruzar as pernas como uma dama, seduzir, jogar o cabelo pro lado, pedir comida em restaurante, dirigir como piloto de formula 1, ser uma chefe cheia de poder e outras cositas más", comeeçou a artista na publicação.

A cantora também relembrou que foi do pai que veio também o desejo de seguir em sua religião: "Me apresentou a dança de salão, a religião, os batuques da percussão e um catálogo variado de músicas como essa nossa preferida de quando eu era criança e ouvíamos no último volume cantando no carro no caminho de 2 horas até sua casa".

Anitta faz parte do candomblé, uma religião de matriz africana, o que já fez com que ela fosse alvo de intolerância religiosa e lançasse a música Aceita, em busca de desmistificar os tabus.

"Pai, você me ensinou a ser alegre, pra cima, carismático, contagiante. Todas as lembranças que temos juntos me emocionam. Somos tão parecidos, tão conectados. Sou muito feliz que nos escolhemos pra sermos pai e filha. Meu grande amor. A vida ao seu lado é um arco íris de diversão e conhecimento. Te amo. Feliz dia dos pais, Painitto", escreveu a artista, referindo-se ao pai com o apelido criado por ela e os fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

'Painitto' fala sobre descoberta de filho

Recentemente, a família ganhou mais um membro com a descoberta de que Mauro é pai de mais um filho. Nas redes, o empresário não escondeu a animação em conhecer a família do rapaz, em especial, a neta:

''É muito engraçado tudo isso. Em 20 dias você passa a ser avô. Estou doido para encontrar a minha neta. Mas eu pedi para o meu filho conversar com ela primeiro, explicar que o avô é mais criança que ela", declarou o pai de Anitta em conversa com os seguidores no Instagram.