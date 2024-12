A cantora Claudia Leitte detalhou a cautela que segue com possível carreira musical da filha e confessou receio com futuro

Na última sexta-feira, 6, a cantora Claudia Leitte brilhou ao abrir o Carnatal em grande estilo em Natal, Rio Grande do Norte. Em entrevista ao Gshow, a famosa foi sincera ao falar sua opinião sobre uma futura carreira musical da filha, Bela, de 5 anos de idade.

A pequena tem encantado o público ao subir no palco com a mãe, cantando e dançando, mas Claudia revelou que prefere ser cautelosa sobre uma possível carreira na música. “Eu fico um pouquinho assustada, porque vejo que ela se diverte muito, tem muita imaginação, mas pode ser só uma característica da personalidade dela. Não penso que minha filha vai ser cantora ou artista. É cedo para definir isso”, disse ela.

A artista destacou que seu foco é no bem-estar de Bela, garantindo que ela não seja submetida a pressões. “São poucos os casos de crianças que trabalham nesse meio e passam por tudo sem consequências negativas. Por isso, minha ideia é deixá-la livre, assim como minha mãe fez comigo. Se for para acontecer, ela encontrará o caminho dela no tempo certo”, refletiu a cantora.

Claudia Leitte comemora o aniversário da mãe

Claudia Leitte usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, Ilna Leitte, que completou mais um ano de vida no último dia 13.

A cantora compartilhou em seu Instagram uma sequência de cliques de momentos especiais com a mãe, incluído dele com os netos, Davi, de 15 anos, Rafael, de 12, e Bela, de cinco anos, filhos de Claudia com Márcio Pedreira, e a parabenizou.

"Não bastasse ser quem é e, no ato de existir, fazer tão bem a esse mundo, ela ainda me concedeu a vida. Deus a fez virtuosa, iluminada, contagiante… Seu valor excede o dos rubis! Que honra é poder chamá-la de mãe! Ela fez e faz mais por mim do que eu seria capaz de descrever", começou.

"Através dela, encontrei a salvação em Cristo Jesus; nela, sou! Devo-lhe tudo e um pouco mais. Não tenho como retribuir à tanta Graça, mulher da minha vida! Não tenho! Mas, bem como a vi fazer por mim, farei-lhe: hei de orar por você todos os dias, de joelhos, pedindo ao Senhor que derrame em seu caminho toda riqueza, dos céus e da Terra, em sua longa e divertida jornada", acrescentou.

Por fim, Claudia Leitte se declarou. "Seja feliz, saudável de corpo, mente e espírito, por muitos e muitos anos, enfeitando, colorindo e abençoando esse mundo, que fica mais bonito quando você sorri. Te amo, minha mãe!", completou a homenagem.