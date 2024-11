Com cliques raros, Claudia Leitte comemora o aniversário da mãe: 'Minha vida'

A cantora Claudia Leitte postou uma sequência de cliques raros da mãe, Ilna Leitte, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Claudia Leitte usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, Ilna Leitte, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 13.

A cantora compartilhou em seu Instagram uma sequência de cliques de momentos especiais com a mãe, incluído dele com os netos, Davi, de 15 anos, Rafael, de 12, e Bela, de cinco anos, filhos de Claudia com Márcio Pedreira, e a parabenizou.

"Não bastasse ser quem é e, no ato de existir, fazer tão bem a esse mundo, ela ainda me concedeu a vida. Deus a fez virtuosa, iluminada, contagiante… Seu valor excede o dos rubis! Que honra é poder chamá-la de mãe! Ela fez e faz mais por mim do que eu seria capaz de descrever", começou.

"Através dela, encontrei a salvação em Cristo Jesus; nela, sou! Devo-lhe tudo e um pouco mais. Não tenho como retribuir à tanta Graça, mulher da minha vida! Não tenho! Mas, bem como a vi fazer por mim, farei-lhe: hei de orar por você todos os dias, de joelhos, pedindo ao Senhor que derrame em seu caminho toda riqueza, dos céus e da Terra, em sua longa e divertida jornada", acrescentou.

Por fim, Claudia Leitte se declarou. "Seja feliz, saudável de corpo, mente e espírito, por muitos e muitos anos, enfeitando, colorindo e abençoando esse mundo, que fica mais bonito quando você sorri. Te amo, minha mãe!", completou a homenagem.

Confira:

Claudia Leitte surge em clima de romance ao comemorar o aniversário do marido

Em outubro, Claudia Leitte usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Márcio Pedreira, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou um vídeo em que aparece com o amado. Ela mostra Márcio e fala sobre o aniversário dele. "O aniversariante do dia", diz a famosa, que em seguida dá um beijo nele.

Já na legenda, Claudia parabenizou o marido, com quem tem três filhos, Davi, de 15 anos, Rafael, de 12, e Bela, cinco anos. "Feliz Dia Do meu Amor para todos os que têm a alegria de estar em seu convívio! Saúde e paz para Márcio, o melhor marido que eu tenho!", escreveu a cantora. Veja a publicação!

