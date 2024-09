Causa da morte de Sérgio Mendes é revelada em comunicado oficial

Sucesso com o hit Mas Que Nada, o pianista brasileiro Sérgio Mendes faleceu aos 83 anos de idade nesta sexta-feira, 6

A causa da morte do pianista brasileiro Sérgio Mendes foi divulgada na imprensa internacional na noite desta sexta-feira, 6. Ele faleceu na quinta-feira, 5, em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 83 anos de idade.

Em um comunicado oficial, a família informou que o músico partiu em decorrência das complicações da Covid-19 de longa duração. Por enquanto, os detalhes do funeral não foram revelados.

"O ícone da música internacional Sergio Mendes, que trouxe ao mundo os sons alegres de seu Brasil natal, faleceu pacificamente em 5 de setembro de 2024 em Los Angeles. Ele tinha 83 anos. Sua esposa e parceira musical há 54 anos, Gracinha Leporace Mendes, esteve ao seu lado, assim como seus amorosos filhos. Mendes se apresentou pela última vez em novembro de 2023, em casas lotadas e extremamente entusiasmadas em Paris, Londres e Barcelona. Nos últimos meses, sua saúde foi desafiada pelos efeitos do COVID de longa duração. Um dos artistas brasileiros de maior sucesso internacional de todos os tempos, Mendes gravou mais de 35 álbuns, muitos dos quais foram ouro ou platina. Mendes, três vezes vencedor do Grammy e indicado ao Oscar, nos deixa um legado musical incrível de mais de seis décadas de um som único apresentado pela primeira vez por sua banda Brasil ’66. A família está processando essa perda e mais detalhes sobre os serviços fúnebres e memoriais serão fornecidos posteriormente", informaram.

Sérgio Mendes nasceu em Niterói, Brasil, em 1941, e sempre foi apaixonado por jazz. Ele se mudou para os Estados Unidos na década de 1960 para tocar em um grupo musical. Na época, ele fez sucesso com sua interpretação do hit Mas Que Nada e de The Look of Love. Em sua trajetória, ele tocou com Herb Albert, Frank Sinatra, Quincy Jones, Tom Jobim e muito mais.

O artista recebeu o Grammy, o Grammy Latino e foi indicado ao Oscar.

Ele deixou a esposa, Gracinha Leporace, com quem foi casado por 50 anos, e cinco filhos, Tiago e Gustavo - frutos da relação com Gracinha -, e Bernardo, Rodrigo e Isabella, frutos do primeiro casamento.