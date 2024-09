Quem é a esposa de Sergio Mendes? Ele era casado com uma cantora

Saiba mais sobre a cantora Gracinha Leporace, que ficou viúva após a morte do marido, o pianista Sergio Mendes

A morte do pianista brasileiro Sergio Mendes comoveu o mundo da música nesta sexta-feira, 6. Ele faleceu aos 83 anos de idade em Los Angeles, Estados Unidos, mas a causa da morte ainda não foi revelada pela família. Além dos filhos, ele deixou a viúva, a cantora Gracinha Leporace.

Os dois foram casados por cerca de 50 anos e viviam nos Estados Unidos desde antes do início do romance. Em uma participação no Conversa com Bial, da Globo, eles contaram que se conheceram quando Gracinha tinha 18 anos e estava no início de sua carreira como cantora.

Ele adorou o trabalho dela em uma banda e a chamou para cantar com ele nos Estados Unidos. Como era jovem, ela aceitou rapidamente. “Ele convidou a todos da banda para vir aos Estados Unidos, e eu já tinha sido convidada outras vezes para vir aos Estados Unidos. Me deu uma curiosidade, a música dele era muito boa... E foi algo que soou muito positivo”, contou ela na época.

O romance começou anos depois, quando ele já estava separado da antiga companheira.

Gracinha Leporace começou sua carreira no final da década de 1960, quando integrou o grupo Manifesto e lançou seu disco solo. Ela conheceu Sergio Mendes em 1969 e entrou para a banda dele nos Estados Unidos. Os dois trabalharam juntos ao longo de toda a vida.

A morte de Sergio Mendes

O pianista brasileiro Sergio Mendes faleceu aos 83 anos de idade nesta sexta-feira, 6, informou o Jornal O Globo. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte do artista. Ele morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivia.

Sergio Mendes é um dos grandes nomes da música brasileira. Ele se consagrou como astro internacional ao fazer sucesso nos Estados Unidos com a união do samba com jazz. Ao longo de sua carreira, ele tocou com Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Frank Sinatra e muitos outros ícones da música mundial.

Mendes conquistou um Grammy, dois Grammys Latinos e foi indicado ao Oscar em 2012 pela música Real in Rio, da animação Rio.

Ele vivia nos Estados Unidos há cerca de 60 anos com sua família. O artista era casado com a cantora Gracinha Leporace, com quem estava junto há cerca de 50 anos e teve cinco filhos.