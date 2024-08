Cantora gospel Isadora Pompeo desmaia durante show após passar mal

Cantora do sucesso 'Bênçãos Que Não Têm Fim', a artista gospel Isadora Pompeo foi socorrida por equipe médica ao desmaiar em show

A cantora gospel Isadora Pompeo precisou ser socorrida durante um show realizado na segunda-feira, 5, na cidade de Palmeiras de Goiás. A artista recebeu atendimento médico após desmaio em cima do palco devido a um mal-estar por queda de pressão arterial.

Através das redes sociais, a assessoria de imprensa de Isadora tranquilizou os fãs e informou que a cantora passa bem. "A equipe de Isadora Pompeo informa que a cantora no momento em que estava realizando o show em Palmeiras de Goiás passou mal e teve que ser levada imediatamente para ser socorrida", iniciaram.

"Após o acontecido, teve todo o auxílio e está se recuperando. Voltaremos para mais informações e notícias em breve. Em nome de toda equipe Isadora Pompeo, desejamos reestabelecimento completo enviado por Deus para nossa cantora e agradecemos imensamente a todo o público que estava presente. Seguimos em oração e acreditamos que Deus está a frente e cuidando de todas as coisas", completaram.

Após o susto, durante a madrugada desta terça-feira, 6, a cantora gospel publicou uma mensagem atualizando seu quadro de saúde. "Oi, gente, já estou melhor! Amanhã explico tudo para vocês", declarou Isadora Pompeo.

A jovem de 25 anos ganhou notoriedade nacional após o sucesso da música 'Bênçãos Que Não Têm Fim'. Atualmente, em seu Instagram oficial, ela já soma mais de 8 milhões de seguidores.

Isadora Pompeo passa mal durante show - Reprodução / Instagram

