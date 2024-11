Beto Barbosa comenta relação discreta de 12 anos com a esposa

O cantor Beto Barbosa elogiou a esposa de 27 anos ao ressaltar a grande parceria entre os dois: 'Me ajuda bastante'

O cantor Beto Barbosa, casado há 12 anos com Gisele Barbosa, decidiu viver a relação de forma discreta e longe dos holofotes. Em entrevista podcast 'Ticaracaticast', o artista não poupou elogios à companheira ao mencionar o quanto ela o ajuda a crescer.

Além de dividirem o dia a dia na casa do casal, os dois também trabalham juntos. Atualmente, Gisele faz parte da equipe profissional do cantor, que segue carreira na música há cerca de 40 anos.

"Minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui ‘quietão’. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato... Que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer. Porque quando você casa, e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum", declarou Beto Barbosa.

Em seguida, o artista ressaltou a grande parceria que os dois possuem: "Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história: enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos", concluiu ele.

Vale lembrar que Gisele Barbosa é bastante discreta e não costuma fazer aparições públicas. A jovem, de 27 anos, possui um perfil privado no Instagram e conta com pouco mais de mil seguidores na rede social.

Beto Barbosa precisou colocar stent no coração após cura do câncer

Após vencer um câncer de bexiga e próstata em fevereiro deste ano, Beto Barbosa revelou que precisou colocar um stent no coração após ter as "artérias comprometidas". O cantor deu a declaração durante participação no Encontro com Patrícia Poeta em abril.

"Eu sofri muito com essa doença. É uma doença de alto impacto e você precisa abrir mão de muita coisa. Quando eu peguei o câncer, o médico falou: Você fuma? Então realmente foi por conta do cigarro. Muitas coisas que eu tive na minha saúde durante o tempo por conta do cigarro. Eu fumei desde os 15 anos. Até coloquei um stent no meu coração agora em março. E sem sentir nada. Fui fazer exames de rotina e estava com as artérias comprometidas", declarou.

