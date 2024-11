Beto Barbosa é casado há quantos anos? Cantor esclarece início de união com esposa

O cantor Beto Barbosa corrigiu a informação de que seria casado há 12 anos com Gisele, de 27; casal oficializou a união há pouco tempo

O cantor Beto Barbosa usou as redes sociais nesta terça-feira, 27, para esclarecer ao público um detalhe sobre seu casamento com Gisele Barbosa. Recentemente, o artista participou do podcast 'Ticaracaticast' e contou que os dois estavam juntos há cerca de 12 anos.

Após o assunto gerar questionamentos, uma vez que a companheira tem 27 anos atualmente, Beto corrigiu a informação e explicou que os dois iniciaram a relação quando Gisele tinha 19 anos. Além disso, a moça ressaltou que o casal subiu ao altar somente em 2023.

Em seu Instagram oficial, Beto Barbosa publicou o trecho de sua declaração ao podcast e contou que os dois se conhecem há 12 anos . "Nessa época, Gisele Barbosa e eu éramos apenas amigos. Casamos ano passado", escreveu o cantor na legenda.

"Gisele é a cabeça forte das nossas empresas. Produtora, editora, comerciais e shows e eu só tenho que agradecer por tudo que ela fez e faz por mim até hoje. Agradecemos a Deus e meus fãs. Obrigado por tudo", completou. Em entrevista ao jornal 'O Povo', Gisele Barbosa reforçou a informação.

"Nosso casamento aconteceu no ano passado. Beto errou ao dizer [no podcast] que éramos casados há 12 anos; isso nunca aconteceu. Começamos a namorar quando eu tinha 19 anos e nos casamos quando eu tinha 26. Essa é a verdade. Não houve nenhum relacionamento quando eu tinha 15 anos. Sempre fui cristã e respeitei meus pais", declarou ela.

Vale lembrar que Gisele Barbosa é bastante discreta e não costuma fazer aparições públicas. A jovem, de 27 anos, possui um perfil privado no Instagram e conta com pouco mais de mil seguidores na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beto Barbosa (@betobarbosa)

Beto Barbosa comenta relação discreta com a esposa

O cantor Beto Barbosa, casado há um ano com Gisele Barbosa, decidiu viver a relação de forma discreta e longe dos holofotes. Em entrevista podcast 'Ticaracaticast', o artista não poupou elogios à companheira ao mencionar o quanto ela o ajuda a crescer.

Além de dividirem o dia a dia na casa do casal, os dois também trabalham juntos. Atualmente, Gisele faz parte da equipe profissional do cantor, que segue carreira na música há cerca de 40 anos; confira detalhes!

Leia também: Beto Barbosa fala sobre participação no 'The Masked Singer'