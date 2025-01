Belo descarta machismo no pagode após sucesso de mulheres: 'Elas são a força'

Em entrevista à CARAS Brasil, Belo fala sobre mulheres no pagode e reflete sobre machismo

Belo (50), um dos maiores nomes do pagode, vê com bons olhos o protagonismo das mulheres no segmento. Intérprete de Tua Boca, uma das trilhas de novela mais bem-sucedidas, o cantor descarta o machismo e o preconceito contra mulheres no meio musical em que atua.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista opina sobre a ascensão de novos nomes femininos no gênero e cita Ludmilla (29) como o principal nome atual, com a seu álbum Numanice 2, vencedor do Grammy Latino em 2022.

"Eu sou um dos artistas que mais deu oportunidades para os novos que estão chegando ou começando. Pro nosso segmento, acho muito importante a chegada de mulheres, novos artistas. Hoje, por exemplo, a Ludmilla trabalha mais com o Numanice, que é um projeto de pagode e que guia a carreira dela. Então pra gente é muito importante quando modifica o nosso movimento e traz as mulheres também. Elas são a força", diz.

O jurado do The Masked Singer não acha que as mulheres estão chegando agora no pagode. Ele cita nomes feminos consolidados e enaltece o trabalho de Alcione (77) que, conforme ele relembra, foi uma das suas inspirações para a carreira na música.

"Atualmente no pagode tem a Ana Clara, a Gica... essas mulheres que estão chegando com tanta força. Quando a gente fala de mulheres no pagode, muita gente: 'Ah, mas o meio é muito preconceituoso e machista'. Eu não acho isso, com toda sinceridade. Eu cresci vendo a Alcione, Beth Carvalho, Leci Brandão... na minha época tinha a Adryana & A Rapaziada. Quando eu vejo essa galera jovem migrando para o nosso segmento, vejo uma força maravilhosa", conclui ele.

