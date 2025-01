O que aconteceu com Joelma? Equipe explica motivo do mal-estar

Fãs de Joelma ficam preocupados após ela ser vista passando mal em um hotel e a equipe dela explica o motivo do mal-estar da artista

A cantora Joelma deixou os fãs preocupados ao ser vista passando mal ao chegar em um hotel após um ensaio em Vitória, Espírito Santo, neste final de semana. Depois do vídeo viralizar, a equipe da artista se pronunciou sobre o motivo do mal-estar dela.

A equipe contou que ela apenas estava cansada após o ensaio exaustivo que teve no dia. “Fizemos um ensaio geral em Vitória, pois estávamos gravando um DVD ontem. E foi bem cansativo”, disse o representante dela ao Portal Leo Dias.

E completou: “Ela estava ansiosa, ensaiou muito. Então ficou muito ansiosa no final do ensaio, aí veio o cansaço também, não estava dormindo direito… Mas agora está bem, depois que subiu no palco e viu a galera ali animada demais, passou”.

Nas redes sociais, Joelma comemorou o sucesso da gravação do DVD. "Vitória, que noite incrível! Estou muito feliz por ter compartilhado esse momento com vocês na gravação da 4ª etapa do DVD Isso é Calypso Tour Brasil. Que energia única vocês trouxeram, foi lindo demais! Meu agradecimento especial à minha equipe incansável e aos parceiros que fizeram tudo isso acontecer. Vocês são parte dessa história! Até a próxima etapa dessa jornada!", afirmou.

Joelma diz que ficou quatro anos sem beijar

A cantora Joelma contou que está há quatro anos sem beijar ninguém e explicou o motivo da pausa longa nos relacionamentos. Em entrevista ao Otalab, a cantora contou o que motivou a falts de afeto em sua vida."Eu estou sem beijar há uns quatro anos. Porque assim, eu tive uma luta grande agora com a Covid, né? Peguei cinco Covid. Bati o recorde", desabafou para Otaviano Costa. Ela relata: "A primeira vez foi pior. Tive que decidir entre ir pro tubo e não ir. Eu resolvi não ir por causa da voz. Não conseguia mais respirar pelo nariz, mas estava consciente", contou.

"Eu estava isolada e sem contato com ninguém, então sempre que me perguntavam como eu estava eu dizia que estava bem para não ir para o tubo. Quando minhas filhas perguntavam eu falava que estava ótima, mas estava morrendo", lamentou.

"Todas as vezes que eu pegava voltavam todas as sequelas. Muito inchaço, mexeu muito com a minha mente, os cabelos vinham de tufo na mão. Energia vai embora. Eu ainda estou lidando com as sequelas. O meu olfato ainda tá mais ou menos, mas o pior é o inchaço, que fica indo e voltando. Perdi muito minha musculatura e estou correndo atrás agora para voltar. Foi bem difícil. Quando eu estava quase melhorando eu pegava de novo", disse.