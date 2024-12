Arlindinho se casa com Lillayne em cerimônia discreta no RJ

Arlindinho e Lillayne Pereira da Cruz abrem álbum de fotos do dia do casamento deles durante almoço no Rio de Janeiro

O cantor Arlindinho, que é filho do sambista Arlindo Cruz, está casado! Ele oficializou sua união com Lillayne Pereira da Cruz no último domingo, 1º, em uma cerimônia discreta.

Os noivos reuniram seus amigos e familiares para um almoço em um restaurante sofisticado e fizeram a cerimônia civil no local. Para o grande dia, ela usou um vestido branco curto e ele surgiu com uma camisa azul.

Nas redes sociais, eles mostraram fotos e vídeos do dia do casamento. “Casei com o amor da minha vida! Oficialmente Sra. Cruz”, disse ela. Por sua vez, Arlindinho disse: “Eu casei com o amor da minha vida! Viva o amor. Nasce um novo Arlindo”.

Inclusive, o noivo organizou uma surpresa para a esposa. Ele chamou o cantor Mr. Dan para surpreendê-la durante o momento do ‘sim’.

Arlindinho e Lillayne estão juntos desde 2023 e tiveram uma breve separação no mesmo ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lillayne Pereira Da Cruz (@lillayne)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arlindo Domingos Da Cruz Neto (@arlindinhooficial)

Flora Cruz fez revelação sobre o pai em A Fazenda 16

A influenciadora digital Flora Cruz surpreendeu ao contar qual é o valor dos gastos com a saúde do seu pai, o cantor Arlindo Cruz. Ele vive com as sequelas do AVC há sete anos e recebe cuidados em casa. Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, ela revelou o valor impressionante dos gastos.

De acordo com Flora Cruz, a família paga cerca de R$ 30 mil por mês no convênio médico do pai. Então, ela ainda contou que o faturamento do sambista vem dos direitos autorais de suas canções. “O show caiu, tinha processo judicial, ele fez cinco cirurgias na cabeça, muita coisa o plano de saúde não paga… São sete anos de AVC. A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde, só que ele não canta mais. O dinheiro de direito autoral é para cuidar da saúde do meu pai”, disse ela, e completou: “Lá em casa, se eu não trabalhasse, a minha mãe não trabalhasse, meu irmão não trabalhasse, a gente não ia sustentar essa vida”.

Além disso, Flora refletiu sobre a mudança radical em sua vida quando tiveram que enfrentar os dramas com a saúde do pai. “Até os 12 anos, eu era dondoca. Então assim, tinha motorista, tinha babá, segurança, tinha tudo. Quando eu tive que arregaçar as mangas, enfrentar a realidade da vida… Graças a Deus, na minha casa, a verdade sempre foi muito nua e crua. Então, assim, eu conheci os dois mundos. Eu fui do céu ao inferno. Mas assim, até antes de perder, eu sempre… A minha realidade sempre foi muito perto da realidade da galera da minha família”, contou.

Leia também: A Fazenda: Arlindo Cruz faz rara aparição em torcida à filha, Flora Cruz