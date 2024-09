Anitta reforça decisão sobre o futuro da carreira na música: “Bem cansadinha"

Após conquistar prêmio internacional, Anitta agradece apoio do público e reforça decisão de desacelerar sua carreira na música

Na quarta-feira, 11, Anitta marcou presença e representou o país na premiação Video Music Awards, o VMA. Além de desfilar no tapete vermelho, a cantora também deixou o evento com o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina por "Mil Veces". Em suas redes sociais, ela agradeceu o apoio dos fãs, mas reforçou que pretende desacelerar sua carreira.

Em seu perfil nas redes sociais, Anitta apareceu deitada após o evento e contou que ficou muito feliz com a conquista, que foi definida pelo voto do público pelo terceiro ano seguido: "Eu tenho só que agradecer a todos vocês pelos votos. Como eu já disse antes, o único motivo de eu voltar e fazer tudo isso, e participar, e continuar”, ela declarou em vídeo.

No entanto, a Girl From Rio reforçou que deve desacelerar após a premiação e pretende descansar: “Porque muitos de vocês sabem que eu já estou bem cansadinha, eu já poderia estar meio. Só o fato de eu não ter ido para um after, de eu estar aqui assim, tentando criar uma força, isso já diz muito sobre o meu novo momento”, ela refletiu.

Na sequência, Anitta reforçou que se sente honrada por ser uma das poucas brasileiras no evento: “Enfim, acho que o único motivo de eu continuar, o único motivo de eu seguir, é sem dúvida vocês, o amor, o carinho, a dedicação de vocês. Estou extremamente agradecida, extremamente feliz, extremamente honrada, extremamente”, contou.

“Me sinto feliz de ser a única brasileira presente, de representar tudo isso e saber que tem tanta gente me apoiando nesse nível. Eu sou muito abençoada e acho que é por isso que eu continuo e vou em frente, porque é uma benção tão grande assim. Todos os dias eu agradeço por ter vocês. Todos os dias eu agradeço", Anitta falou sobre a representatividade.

"A gente sabe que não é fácil esse caminho que eu escolhi. Como eu já falei, se fosse fácil, ia ter uma porrada (de gente) aí. Não é à toa que a gente tá sozinho nesse barco. Espero que no futuro tenha mais gente do Brasil comigo. Mas, por enquanto, estamos aí. Espero estar representando bem do jeito que dá, dentro do que me oferecido”, declarou.

Anitta arrasa com look todo branco para o VMA 2024:

Na última quarta-feira, 11, aconteceu o VMA (Video Music Awards) e Anitta já estava prontíssima para o tapete vermelho da premiação. A cantora optou por um vestido todo branco da grife Dolce & Gabbana, que deixou suas pernas bem à mostra. Inclusive, a carioca subiu ao palco para cantar um medley mega especial ao lado de Fat Joe e DJ Khaled.