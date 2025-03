Anitta fala sobre sua relação com a mãe: 'A minha resiliência vem da nossa relação'

A cantora Anitta esclarece dúvidas de seus fãs e fala sobre como seu relacionamento com a sua mãe melhorou após documentário na Netflix

A cantora Anitta usou suas redes sociais nesta tarde de sexta-feira, 7, para responder a algumas dúvidas de seus fãs sobre sua vida pessoal e carreira após o lançamento do documentário na Netflix. Durante a conversa, a cantora falou sobre o relacionamento com sua mãe, Miriam Macedo, que melhorou ao longo dos anos e refletiu sobre as expectativas que os filhos têm em relação aos pais.

"Acho que as pessoas têm muito isso de colocar o pai e a mãe em uma de duas categorias: 'Ou foi ruim ou foi bom, e ponto final'. E eu não acho. São todos seres humanos, independentemente de ser pai ou mãe. A gente tem essa mania de querer endeusar ou endemoniar os nossos pais, dependendo do que eles fizeram. Mas são seres humanos, que erram, que acertam e que estão ali para a gente, que deram a vida, e isso é mais importante que tudo", disse ela.

Então, ela explicou a importância da mãe na construção do seu caráter. "Vem da forma como ela me criou, a minha força, minha independência, a minha resiliência. Eu acho que vem da nossa relação. [...] No meu caso, nunca me abandonaram, sempre estiveram ali para mim. Então, a minha relação com a minha mãe, como eu falo no filme, é incrível, maravilhosa", esclareceu.

As perguntas sobre o relacionamento de Anitta com sua mãe surgiram após ela abordar assuntos pessoais em seu novo documentário Anitta, Larissa: O Outro Lado de Anitta. Durante as gravações, a cantora revelou que Miriam acreditava que ela deveria ser "menos extravagante" e se assemelhar mais ao irmão, que tinha uma personalidade totalmente diferente. Isso fez com que Anitta se sentisse invisível dentro de casa.

Apesar de algumas decepções, a artista diz que todas as situações do passado ficaram no passado e que não acha que deva cobrar da mãe por tal motrivo: "Minha relação com a minha mãe é maravilhosa hoje em dia, mas nunca foi uma relação horrível. Era uma coisa que muitas pessoas tem, de querer que os pais sejam exatamente da forma que a gente almeja e não é assim. Antes da nossa mãe ser nossa mãe, ela é filha de alguém. Hoje em dia tenho isso muito claro e a forma que ela me criou fez eu ser a pessoa que sou hoje", afirmou.

Anitta responde perguntas de fãs em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

