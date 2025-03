Cantora é baleada durante apresentação em Carnaval de Olinda

A cantora Luna França, vítima de bala perdida em Pernambuco, foi transferida para um hospital localizado em São Paulo

A cantora Luna França, de 37 anos, foi baleada durante um show no Carnaval de Olinda, no Pernambuco, na última quarta-feira, 5. A paulista, que inicialmente estava internada no Hospital da Restauração, foi transferida para uma unidade de saúde localizada em São Paulo, e está sendo submetida a transfusões de sangue.

Por meio das redes sociais, Lakah, irmã da artista, pediu para que o público doasse sangue. Como a cantora foi transferida da instituição hospitalar em Recife, a família pede para que as doações sejam feitas no IHENE, no bairro da Boa Vista, de acordo com o Diário de Pernambuco.

"Ela está usando bastante o banco de sangue do hospital e agora estamos precisando de doações de sangue para repor. Qualquer pessoa que você souber que mora lá, por favor, encaminhe e divulgue. Tem que avisar que está doando no nome dela", escreveu a familiar de Luna.

Além da cantora, outras seis pessoas também ficaram feridas no tiroteio. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os disparos aconteceram durante uma apresentação do cantor João Gomes, que estaria fechando a programação de shows no dia do ocorrido. No entanto, ao portal LeoDias, a assessoria do famoso negou a afirmação e informou que, no horário do tiroteio, o artista já estava em sua residência.

Luna França é filha do cantor Dudu França, que ficou conhecido após participar do reality show musical 'The Voice +', da TV Globo. Com mais de seis mil seguidores nas redes sociais, a moça também é produtora e compositora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐃𝐈Á𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐎𝐋𝐈𝐍𝐃𝐀 (@diariodeolinda.pe)

Jogador Pedro Severino apresenta melhora em quadro clínico

O jovem Pedro Severino, de 19 anos, teve seu quadro de saúde atualizado na segunda-feira, 10, através de um novo boletim médico divulgado pelo hospital. O jogador de futebol está internado em estado grave desde o dia 4 deste mês, quando sofreu um acidente de carro.

De acordo com informações do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, localizado no interior de São Paulo, Pedro apresentou reações a estímulos, como tosse e respiração. Apesar da melhora em seu quadro clínico, o atleta segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável; confira mais detalhes!

Leia também: Bianca Rinaldi faz alerta após recordar descoberta de nódulo: 'A cura existe'