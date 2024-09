Anitta arrasa com look todo branco para o VMA 2024

Anitta arrasou na escolha do look para o VMA 2024 e optou por um vestido todo branco. A cantora possui três indicações na premiação

Nesta quarta-feira, 11, acontece o VMA (Video Music Awards) e Anitta já está prontíssima para o tapete vermelho da premiação. A cantora optou por um vestido todo branco da grife Dolce & Gabbana, que deixou suas pernas bem à mostra. A maquiagem deu o toque final na produção.

A carioca deve subir ao palco para cantar um medley mega especial. Ao lado de Fat Joe e DJ Khaled, cantará a inédita Paradise; seguido de uma performance de Alegría, com o argentino Tiago PZK; e finalizando ao som do hit Savage Funk.

A cantora brasileira teve três indicações em duas categorias diferentes, batendo o recorde de nomeações para uma artista do Brasil.

Desabafo

Anitta já mostrou por diversas vezes que está sempre atenta ao que acontece em seu País, e desta vez não foi diferente. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a cantora desabafou sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil.

"Nessa época do ano a gente sempre cai na mesma história: as queimadas. Existem as queimadas naturais que decorrem da seca, mas existem também pessoas que se aproveitam dessa situação para atear fogo por conta de um propósito próprio. Se todo ano a gente tem o mesmo problema, significa que ninguém ainda parou pra tomar uma medida que realmente funcione", começou ela.

Em seguida, a famosa cobrou medidas dos políticos. "Para o fogo criminoso devia haver punição, para o fogo natural a prevenção. A natureza não vai resistir mais muito tempo e vai todo mundo pagar esse preço junto", disse ela, destacando a proximidade das eleições municipais. "A mata, os animais, a água, o oxigênio, afinal, eles não votam, né? Mas a gente vota e a gente pode dar voz à natureza cobrando essas pessoas por medidas efetivas. Mostrando ao congresso e ao governo que a gente vai pesquisar em quem votar e não aceita mais ser enganado com truques de marketing ou circo de briga política para eximir da culpa".

Para concluir, Anitta ressaltou a importância de evitar que mais queimadas aconteçam. "Muitas vezes a gente é mais cobrado do que aqueles que o povo deu o poder nas mãos e o caminho não é por aí. A Terra é uma só e todos nós estamos dentro dela. Aquele que atirou fogo também vai respirar a fumaça. A gente precisa de respostas e soluções", finalizou.