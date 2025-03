Funeral de cantor coreano encontrado sem vida é adiado; entenda o motivo

O cantor sul-coreano Wheesung foi encontrado sem vida aos 43 anos em seu apartamento na segunda-feira, 10

O cantor e compositor sul-coreano Choi Hwee-Sung, mais conhecido como Wheesung, faleceu aos 43 anos. De acordo com informações do Korea JoongAng Daily, o artista foi encontrado sem vida em seu apartamento na última segunda-feira, 10.

Apesar dos paramédicos terem relatado que Wheesung estava morto há algum tempo, seu funeral precisou ser adiado. Em meio aos rumores de que o atraso estaria relacionado à autópsia solicitada pela polícia, segundo o site Osen, o adiamento aconteceu devido ao abalo da família , em especial a mãe, que não está em condições de realizar a cerimônia.

"Não podemos proceder com o funeral devido ao grande choque e tristeza da família enlutada com a notícia repentina. A família planeja realizar o funeral de forma tranquila, com a presença apenas de familiares, parentes e amigos íntimos, assim que conseguirem reunir seus corações", declarou a TAJOYENT, agência de Wheesung, em nota.

Vale lembrar que as autoridades estão investigando as circunstâncias da morte, e há suspeitas de que a causa possa estar relacionada a uma overdose ou suicídio. "Estamos investigando detalhes, como a existência de uma possível carta deixada por ele", informou a polícia.

Príncipe de Luxemburgo morre aos 22 anos

Frederik de Nassau, príncipe de Luxemburgo, faleceu aos 22 anos de idade após lutar contra uma doença mitocondrial, que tem relação com o gene PolG. A morte do jovem foi confirmada no site oficial da Fundação POLG, organização criada para apoiar pesquisas sobre a síndrome que o afetava.

Filho mais novo do Príncipe Robert e da Princesa Julie de Nassau, membros da Casa de Nassau, a dinastia governante de Luxemburgo, Frederik teria morrido no dia 1 de março, mas só teve o óbito revelado nesta semana.

"É com grande pesar que a minha mulher e eu gostaríamos de vos informar do falecimento do nosso filho, Frederik, fundador e diretor criativo da Fundação POLG. Depois de presentear cada um de nós com despedidas, algumas gentis, algumas sábias, algumas instrutivas, no verdadeiro estilo Frederik, ele nos deixou coletivamente com uma última piada de família de longa data. Descanse em paz eterno e doce Frederik", declarou Robert através das redes sociais.

