Após mansão e rancho, Ana Castela compra casa milionária em Orlando

A cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, adquire imóvel de nove quartos em um condomínio onde celebridades possuem casa na Flórida, Estados Unidos

A cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, acaba de fazer a sua mais nova aquisição em Orlando, cidade na Flórida, nos Estados Unidos. Isso porque a boiadeira comprou uma casa de nove quartos por US$ 1,2 milhão, ou seja, cerca de R$ 7 milhões.

A mansão está localizada em um condomínio onde as celebridades possuem casa. Uma delas é a atriz Bruna Marquezine, que será vizinha de Ana.

"Os sonhos de Deus são maiores que os nossos", celebrou ao publicar uma foto em frente à casa nas redes sociais.

Esse é o terceiro imóvel que Ana Castela compra desde que estourou com o hit Pipoco, em 2022. Ela adquiriu uma mansão em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, e um rancho próximo à residência. Confira as imagens da nova casa da artista:

Ana Castela fala sobre fase solteira e maratona de shows no carnaval

Ana Castela está vivendo sua fase solteira focada na maratona de shows no carnaval. No último sábado, 1º, a cantora foi atração principal do Carnaval na Cidade, em São Paulo, e agitou foliões com seus maiores hits.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a artista contou que não consegue aproveitar a folia como gostaria.

"Ah, o carnaval é sempre uma época muito especial, né? E eu nunca consegui curtir sem estar trabalhando, então mesmo com uma agenda cheia de shows, aproveito pra levar meus amigos para gente se divertir muito!", disse. Confira!

Leia também: Gustavo Mioto desabafa sobre ter a vida pessoal exposta: "Tomam como verdade"